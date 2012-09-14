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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--信报9月14日

* 要闻版头条:

--在经济转弱下,联储局公布两招,立即推出第三轮量化宽松且是无限量版,并把超低息承诺押后至2015年中.消息公布后,美股及金价上升.

* 其他:

--内地安东油田服务(3337.HK)自7月获跨国油服公司斯伦贝谢购入其20.1%股份后,昨天与斯伦贝谢签订合资合同,于内地成立合资公司,开发陆上油气田.

--融创中国(1918.HK)、绿城中国(3900.HK)及九仓(0004.HK)联合公布,合共以总代价8.34亿元人民币投得上海浦东新区一块土地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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