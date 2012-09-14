版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月14日

路透香港9月14日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7541港元HKD=)

  美国股市周四飙升至数年高位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取激进行动提振经济,鼓舞投资者重返市场. 

  道琼工业指数.DJI收涨206.51点,或1.55%,至13,539.86点;标准普尔500指数.SPX收高23.43点,或1.63%,至1,459.99点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.51点,或1.33%,至3,155.83点.[ID:nSB1777640]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  196.850    2.14      14337            15.264       2.17
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.440    3.57     149883             3.238       4.79
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.340    0.57     226116            82.721       1.19
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.690    1.75     133975            22.585       2.66
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  126.120    1.88      65293             9.779       2.19
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.700    1.98      30821             7.266       2.04
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   46.510    1.55     461914            72.129       2.09
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   62.540    4.20      48641             4.849       1.88
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.210    3.80     236607            13.345       1.87
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.090    4.43      94720            11.701       3.92
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.550    2.53      90475             5.728      -0.03
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.580   -0.28      11567             3.347       2.03
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.620   -0.95       8424             1.211     -48.46
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.900    2.15      66017             0.295      -1.78 (完)

  --整理 陈敏

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐