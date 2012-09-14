《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月14日

路透香港9月14日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7541港元HKD=) 美国股市周四飙升至数年高位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取激进行动提振经济,鼓舞投资者重返市场. 道琼工业指数.DJI收涨206.51点,或1.55%,至13,539.86点;标准普尔500指数.SPX收高23.43点,或1.63%,至1,459.99点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.51点,或1.33%,至3,155.83点.[ID:nSB1777640] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 196.850 2.14 14337 15.264 2.17 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.440 3.57 149883 3.238 4.79 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.340 0.57 226116 82.721 1.19 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.690 1.75 133975 22.585 2.66 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 126.120 1.88 65293 9.779 2.19 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 93.700 1.98 30821 7.266 2.04 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 46.510 1.55 461914 72.129 2.09 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 62.540 4.20 48641 4.849 1.88 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.210 3.80 236607 13.345 1.87 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.090 4.43 94720 11.701 3.92 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.550 2.53 90475 5.728 -0.03 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.580 -0.28 11567 3.347 2.03 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.620 -0.95 8424 1.211 -48.46 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.900 2.15 66017 0.295 -1.78 (完) --整理 陈敏