《香港重要政经日程》--9月14日-9月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月14日(周五)
-- 香港金管局公布香港外汇基金境外资产数据.
-- 中国生物医学(8158.HK)公布首季业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 千里眼控股(8051.HK)公布全年业绩.
--16:00 神华能源(1088.HK)在北京召开特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月17日(周一)
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 美即控股(1633.HK)公布全年业绩.
-- 时代集团控股(1023.HK)公布全年业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.
--11:00 中青基业(1182.HK)特别股东大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)年度及特别股东大会.
--11:00 茂盛控股(0022.HK)年度股东大会.
9月18日(周二)
-- 海王集团(0070.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布2012年6-8月失业率数据.
--16:30 公布7月物价和外贸数据.
--10:00 金宝通(0320.HK)年度股东大会.
--11:00 威华达控股(0622.HK)特别股东大会.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)年度股东大会.
9月19日(周三)
-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.
-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.
--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.
--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.
--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.
9月20日(周四)
-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布8月消费物价指数.
--16:30 公布6月就业统计数据.
--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.
*9月21日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.
-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.
--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.
--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。