《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

* 明报:

--早前入股安东油田(3337.HK)的全球最大油田服务商斯伦贝谢(Schlumberger),再与安东签署合同,成立合资公司.安东油田主席兼首席执行官罗林表示,合资公司将主攻非常规气田市场,与斯伦贝谢共合作将有望解决技术问题,甚至可减低作业成本,带来价格优势.(B04)

* 星岛日报:

--长远房屋策略督导委员会下月初举行首次会议并展开工作,一年内完成策略检讨工作报告和谘询文件.有委员倡议先行探讨一些能增加短期房屋供应的策略,如研究提升部分土地的地积比率,并提早于明年初先行公布,以回应社会当前逼切的房屋问题.(A01)

--市场消息透露,合和实业(0054.HK)刚以1亿港元购入湾仔皇后大道东159号地下铺连阁楼,地铺面积只有800方尺,平均尺价高达12万5千港元,较邻近的地铺平均价高出几倍. (A02)

--在苹果(AAPL.O)iPhone 5发布会上,数码通(0315.HK)成为唯一获苹果公司点名的香港合作伙伴.有传言指,数码通已率先通过苹果公司的认证安排,iPhone 5用户如在香港使用4G服务,暂时只能通过数码通的网络,但不排除其他网络商在iPhone 5开售前亦可通过苹果公司认证.(B02)

--北京控股(0392.HK)旗下的燕京啤酒已经终止洽购金威啤酒(0124.HK).金威啤酒行政总裁叶旭全向内地传媒表示,金威与燕京接触了很多回合,都很有诚意,最终谈判破裂,主要是因为燕京实力不够,出不起金威开出的价格.(B06)

* 东方日报:

--恒隆地产(0101.HK)董事长陈启宗在中期业绩报告中表示,监于未来4年集团需支付施工费270亿港元,同时有可能增加土地储备,因此借入一些较长期资金属审慎之举,因关注全球金融体系,所以不会发行短于10年期的债券.(B03)

--就2010年紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)旗下信宜紫金在广东信宜市的溃坝事件,造成人命伤亡及财产损失.信宜市政府等与信宜紫金达成赔偿协议,信宜紫金赔偿2.45亿元人民币,并于本月20日前一次过支付有关赔偿金额.(B3)

--有券商消息透露,一家合格境外机构投资者(QFII)本周二通过券商的QFII交易席位,大手抛售平保(2318.HK)(601318.SS)等29只蓝筹A股,套现逾2亿元人民币.(B05)

* 文汇报:

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公布,今年1月至8月期间的累计原保险保费收入为约2,293亿元人民币,较去年同期的2,370亿元人民币,减少3.25%.(B02)

* 大公报:

--国泰航空(0293.HK)公布与港龙航空8月合并结算的客、货运量表现.数据显示,8月份客运量上升4%至261万人次,但货运量则持续录得跌幅,较去年同期减少6.9%,至12.2万公吨.(B06) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]