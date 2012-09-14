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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 09:07 BJT

〔离岸人民币〕荷兰合作银行发行6.5亿元三年期债券,息率3.25%(更新版)

(新增认购情况)

路透香港9月14日电---据路透获得的销售文件,荷兰合作银行(Rabobank)发行6.5亿元三年期点心债,息率为3.25%.

销售文件显示,该笔无担保债券预期获得Aa2/AA/AA(穆迪/标普/惠誉)评级.

是次债券发行获得来自54个账户超过7.5亿元人民币资金认购.

从地区分布看,台湾为41%,香港24%,新加坡19%,欧洲16%;从投资者类别看,保险为42%,银行10%,基金和资产管理25%,私人银行23%.

澳新银行(ANZ.AX)、汇丰(0005.HK)及TD Securities负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进/林高丽

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