〔香港金融〕QE3令楼市过热风险增加,适时推出逆周期措施--金管局

路透香港9月14日电---香港金融管理局总裁陈德霖周五称,美国推出第三轮量化宽松措施(QE3),令香港楼市过热风险增加,政府将注视市场变化,并适时推出逆周期措施.

陈德霖向记者表示,美国推出QE3对经济和劳工市场带来多大实质影响,有待观察,但香港利率水平已经非常低,相信对本港拆息市场不会有影响.

"不过香港市场资产泡沫风险增加,金融市场可能再次出现波动,地产市场可能过热."他说,金管局将密切留意市场变化,适当时候推出逆周期措施,对按揭贷款需求和供应可作调控.

陈德霖并重申,政府觉得无需要亦无意图改变港元与美元挂钩的联系汇率制度,因为香港作为细小及开放型经济,联系汇率是最适合的机制.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.并将在至少2015年中之前保持利率在极低水平.[ID:nSB8565089] (完)