〔香港金融〕QE3令楼市过热风险增加,适时推出逆周期措施--金管局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月14日电---香港金融管理局总裁陈德霖周五称,美国推出第三轮量化宽松措施(QE3),令香港楼市过热风险增加,政府将注视市场变化,并适时推出逆周期措施.
陈德霖向记者表示,美国推出QE3对经济和劳工市场带来多大实质影响,有待观察,但香港利率水平已经非常低,相信对本港拆息市场不会有影响.
"不过香港市场资产泡沫风险增加,金融市场可能再次出现波动,地产市场可能过热."他说,金管局将密切留意市场变化,适当时候推出逆周期措施,对按揭贷款需求和供应可作调控.
陈德霖并重申,政府觉得无需要亦无意图改变港元与美元挂钩的联系汇率制度,因为香港作为细小及开放型经济,联系汇率是最适合的机制.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.并将在至少2015年中之前保持利率在极低水平.[ID:nSB8565089] (完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。