〔香港热股〕新鸿基地产早盘涨近4%,市场憧憬新一年度卖楼加速

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月14日电---香港新鸿基地产(0016.HK)公布与市场预期相符的年度业绩后,周五跟随大盘造好,并获多家券商上调目标价,指公司的营运未有受到大股东兼联席主席涉嫌贪污案的事件影响,加上公司新一年度将有更多的房地产项目推出,资产净值将提升.
美国联储局一如市场预期推出第三轮量化宽松措施(QE3),刺激港股在周四微幅收跌后周五明显反弹,蓝筹地产股全线上升.早盘收市,恒生地产股指数.HSNP收高3.23%,优于恒生指数.HSI2.67%的升幅.新地涨3.83%,报111.2港元.
新地昨天公布2011/12年度的基础溢利按年微升不足1%至216.8亿港元,与市场预期相符,但仍为有纪录以来最高.[ID:nSH0115039]虽然业绩无惊喜,但多家券商将新地目标价上调.花旗表示,从新地的这份业绩报告看来,公司的日常营运未受管理层贪污案的影响,并指新地过去两年购入多幅土地,可支持公司保持在港的物业销售速度.
美银美林相信,新地未来将有多个新楼盘推出,预期销售可改善公司的资产周转,并有望令股价与资产净值折让收窄.此外,新地售楼回笼资金将可增加公司的资金用作将来土地收购,尤其是香港政府未来致力增加更多土地供应.
以下为部份券商对新地的新目标价:
原来目标价 新目标价
(港元)
................................
花旗 92.25 113.9
野村 112.1 125
汇丰 118 122
摩根大通 109 117
渣打 108 114.4 (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。