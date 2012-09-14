〔香港热股〕新鸿基地产早盘涨近4%,市场憧憬新一年度卖楼加速

路透香港9月14日电---香港新鸿基地产(0016.HK)公布与市场预期相符的年度业绩后,周五跟随大盘造好,并获多家券商上调目标价,指公司的营运未有受到大股东兼联席主席涉嫌贪污案的事件影响,加上公司新一年度将有更多的房地产项目推出,资产净值将提升.

美国联储局一如市场预期推出第三轮量化宽松措施(QE3),刺激港股在周四微幅收跌后周五明显反弹,蓝筹地产股全线上升.早盘收市,恒生地产股指数.HSNP收高3.23%,优于恒生指数.HSI2.67%的升幅.新地涨3.83%,报111.2港元.

新地昨天公布2011/12年度的基础溢利按年微升不足1%至216.8亿港元,与市场预期相符,但仍为有纪录以来最高.[ID:nSH0115039]虽然业绩无惊喜,但多家券商将新地目标价上调.花旗表示,从新地的这份业绩报告看来,公司的日常营运未受管理层贪污案的影响,并指新地过去两年购入多幅土地,可支持公司保持在港的物业销售速度.

美银美林相信,新地未来将有多个新楼盘推出,预期销售可改善公司的资产周转,并有望令股价与资产净值折让收窄.此外,新地售楼回笼资金将可增加公司的资金用作将来土地收购,尤其是香港政府未来致力增加更多土地供应.

以下为部份券商对新地的新目标价:

原来目标价 新目标价

(港元)

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花旗 92.25 113.9

野村 112.1 125

汇丰 118 122

摩根大通 109 117

渣打 108 114.4 (完)