〔港报财经评论〕大鳄劝你远离赌--信报9月14日

大鳄劝你远离赌/ 习广思

联储局议息前夕,港股静观其变.市场迷恋央行"放水",先不说QE3推出机会有多高,但即使有QE3,又如何?没有QE3,又如何?QE3解决不了眼前美国阴晴不定的经济,居高不下的失业率,最多只能为股市及风险资金带来一阵刺激,令更多资金放心再赌.如果没有QE3,世界亦安然,Jackson Hole年会,雷声大雨点小,预期落空无碍股市续升,皆因联储局主席贝南奇已发出讯号,有事必救,无事也可能救.外围经济起伏不定,即使许多人认为欧央行OMT买到时间,但欧债手尾未完,中国寻底未完,股市依然起伏.

中港地产股是市场焦点,新地(0016.HK)业绩前连升五日,昨日升至108.2港元后即见散水,收报107.1港元.集团全年纯利按年下跌10.4%,至430.8亿港元;撇除物业公平值变动因素后,基础溢利上升1%,至217亿港元,业绩属市场预期之内.但失望居多,尤其是未有特别派息,以其全年派息3.35港元,股息率约3.1厘,不过不失.资金轮流炒,由香港地产股流入内房股,这是理由,又不是全部理由.内房股在中期业绩期后,走势强弱显而易见,昨日华润置地(1109.HK)、中海外、世房(0813.HK)股价见一年新高,均是销售理想、业绩出色的强势内房.

越过低谷,跳过悬崖,尽管危机当前,但投资者似乎不再恐慌惧怕.过去两日都提及这一点,但由宏观对冲王Ray Dalio来解释这情况,还是值得一听.Dalio接受电视访问时再发表他对当前金融世界的看法,对于欧债危机及欧猪情况,他无改"丑陋去杠杆"的看法.他认为,欧洲已堕入"迷失年代",难以摆脱衰退的环境,未来10年很有机会陷入日本式衰退,也不是没有机会恢复,但可能需时15年.当你以为大鳄建议你在1700美元买金,再想到索罗斯等大鳄已一早买金,Dalio却当头棒喝,讲清楚自己的立场,不想特别强调黄金.Dalio指出,每一个世代都会有一种资产溃败,而未来是不可知的,投资者没可能知道是哪一种,散户其实需要分散股债组合,再买一点黄金作分散.多少适合?他建议10%.Dalio说,现时投资市场就像是一个牌局,是很难玩的,赢家只有少数,在不全神贯注会令人担忧、一旦专注起来亦让人担心的市场,平庸的投资者都不应该参与这个牌局,最终只会输给他们.(B04)

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顺势而行建美元兑日圆短仓/ 苏子

美元兑日圆自今年5月17日以大阴烛跌破100天SMA支持后,便一直保持在之下波动及收市,而期间100天SMA的斜率亦已由5月破位时的上升变为目前的下跌,这反映稍后只要美元兑日圆一直乏力升回100天SMA阻力以上波动及收市的话,其大方向将以继续往下寻底为主.某美资外汇交易商的散户投机情绪指标亦显示,目前有多达93%的散户投资者也是采取买入美元兑日圆的策略,由于此指标有相反理论的效果,故后市美元兑日圆的走势相信较难升回100天SMA阻力以上波动,反而有更高机会进一步下破今年2月14日所造的77.32低位支持,随后朝着2月1日所造的76低位迈进.因此,目前投资者宜顺势建立美元兑日圆短仓,暂不宜采取逆势入市的策略.

有欧资大行法巴表示继续看好英镑兑美元的走势,该行早前已预期第三季英镑兑美元将会升回1.67水平;日前该行再指出,一旦英镑兑美元升破1.6140阻力关口,未来数周汇价可望到达1.65水平.若从技术走势看,英镑兑美元自上周五正式升破20天保历加通道的顶部阻力后,汇价便一直在上升中的通道阻力线以上波动.昨天亚洲市英镑兑美元所造的1.6099低位亦刚好在上述通道阻力线以上,故可以说目前英镑兑美元仍处于明显的单边升市里运行,故稍后进一步升破5月11日所造的1.6142高位阻力,随后像上述的欧资大行所指般朝着1.65关口迈进的机会极高.

不过,若然稍后英镑兑美元一直未能升破此高位阻力,并且返回保历加通道内波动及收市,那便要小心汇价或在9天RSI指标早已升逾80的超买水平下,随时向下作出较深的调整.留意汇丰的外汇研究部有报告指出,澳洲央行在环球经济前景转差下,可能要继续减息;加上在美国经济放缓下,澳元汇价的表现一向甚差,故预期澳元汇价将会被市场抛售,兑美元于年底将跌穿一算水平,最低可能下试至0.95水平.事实上,近期市场憧憬联储局将有QE3措施出台,但澳元汇价却表现差劲,而澳元的交叉盘更表现大弱势,出现明显拆仓情况,未有受惠于QE3即将出台的利好因素,这种应升不升的情况,相信令到澳元兑美元出现反弹后再创近期新低的不利走势.(B08)