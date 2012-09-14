〔港报财经评论〕租售收益平衡,新地股息稳固--经济日报9月14日

租售收益平衡,新地股息稳固/ 林瑞芬

外围靴子落地后港股走向.欧债尚余希腊可否获金援,但可望平息,美国FED昨晚亦应已解开可有QE3的谜底.靴子落地,可令港股锦上添花,也可以是出现反高潮,藉口回吐反覆整固一番,今日当有分晓,倾向以后者反应为主,周内20,000关键阻力不是一举突破抛离,成交未配合,自然有一番反覆.A股决定恒指反弹浪顶.欧、美大事暂平息,市场不是就此平静.下周焦点始料有机会落在更为关注的中国因素,此亦为恒指可否于后市再进一步试冲约20,500的阻力位关键.事关最近习近平的去向成谜,政治的不明朗对股市都有抑制压力,致令A股上周急弹后本周表现平平.由此,如果事件有水落石出时,十八大召开有准确的时间,那表示粉碎一切谣言猜测,中国的新领导层班子将尘埃落定,或对A股有进一步维稳甚至刺激作用.

地产股先升后回料无大碍.说回强势的香港地产股,昨出现即市回吐.恒地(0012.HK)昨一度抢上53.5港元,再创52周新高,最终收52.05港元,跌0.8%;九仓(0004.HK)亦有此情况,一度抢见50.9港元的52周新高,最终收50.05港元,无起跌;长实(0001.HK)也是抢上112.5港元的52周新高,最终收111.3港元,跌0.4%.虽然如此,若FED最终落实QE3,地产股的回吐将只是短暂,大势未变,承前调有货仍要HOLD住先以滚存更高回报.新地末期业绩符市场预期.新地(0016.HK)昨公布末期业绩,截至2012年6月底止,撇除投资物业公平值变动的影响后,公司股东基础利润为216.78亿港元,增幅0.9%;每股基础盈利为8.37港元,微增0.01港元,符合市场预期.不过,之前市场有预期因公司40周年料派特别股息,最终预期落空.

新地收租利润增幅有惊喜.业务前景而言,从2011/2012年度业绩报告显示,中、港的物业租赁利润增幅达16.4%,亮点之处是经此一升之后,物业的销售与租赁的利润比接近,后者稳定,对稳固公司股息有助.截至2012年6月底止,新地每股帐面值132.5港元,现价107.1港元,有一定折让率,不过,这也是地产股普遍所见,恒地、新世界发展(0017.HK)等一样有.论走势,自90港元回升,目前关键阻力位是之前因爆出贪污事件而促成的下跌裂口近112港元,有货者以50天线近100港元作止蚀/止赚位参考.

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销售增长慢汽车库存增/ 余少文

中资股个别发展,内房股依然强势,长城汽车(2333.HK)虽见一年高位,惟整体汽车股跌多过升,相信是中国汽车销情回暖缓慢以及库存上升所累.不过长汽是行业强势股,可继续跑赢大市和对手.至于昨日有不少中资股创1年高位,但以内房股为主,如昨日提及的中国海外(0688.HK)、中海宏洋(0081.HK)、华润置地(1109.HK)、世茂房地产(0813.HK)等,料在强者愈强的股票世界下,升幅或未结束,但在行业缺乏政策扶持下,维持短炒睇法.另有中国通信服务(0552.HK)和长汽创1年高位,可惜上述创新高股中,只有长汽先创历史高位后倒跌收场,是表现最差的新高股.

8月销量单位数增幅.其实,其他汽车股昨日都是下跌为主,只有跌眼镜的比亚迪(1211.HK)逆市微升而已,反映整个汽车行业并未回暖,才未见投资者积极追捧汽车股,长汽表现佳或是受惠业绩因素而已.实际上,中国汽车工业协会日前公布首8个月汽车数字显示,产销量分别为1,247万辆和1,247.5万辆,同比升5.2%和4.1%;即使8月产销量都是150万辆,较7月份别升4%和9%,但同比增长都只有8%,连续两个月同比增幅都只有单位数,尽管好过去年最高单月增幅6%,认为要达双位数才能真正复苏来,故目前行业回暖步伐仍慢.

经销商库存较去年大增.而行业也要面对库存上升的压力,国泰君安报告表示,不少厂商加大生产力度,2至8月厂家库存增加12万辆,经销商库存则增加40万辆,远多于去年同期的9万和25万辆.尽管有指目前4个月库存水平是可以接受,因为美国经销商库存也是3至4个月间.但中国情况跟美国不同,除非市场需求可以放量扩大,否则在市场压力仍大,甚至乎会引发减价促销,尤其在中日争议下,对于产销日系汽车的广汽集团(2238.HK)或会带来一定困扰.不过,中央非常希望刺激内需,加上厂家希望去库存下,也会给予更多优惠予经销商和买家,故要睇未来一段时间,汽车产销回暖步伐会否加快.而近日所见,不少汽车股股价的10天、20天和50天平均线汇聚,反映走势处于待变,如吉利汽车(0175.HK)、华晨中国(1114.HK)、广汽(2238.HK)等,一旦资金轮流炒而追捧汽车股,除了长汽是强势股可作为首要目标外,待变的吉利、华晨和广汽或可成为黑马.(010)