〔港报社评〕钓岛属冲绳,冲绳属中国?--星岛日报9月14日

日本政府国有化钓岛,导致中日僵持局面连日高温之际,由于日本一向把钓岛列入冲绳范围,令民间重提”琉球主权未定论”,把钓岛主权争议的视野,扩阔至整个冲绳的归属问题.中国中国政府一向视钓岛为中国领土,行政上属于中国省宜兰县管辖范围.日本方面则视钓岛属于前身是琉球群岛的冲绳县治下.买岛事件后,中国媒体刊登冲绳大学教授刘刚的文章,连日本是否合法管治冲绳都列为悬案.

历史上,琉球王国在明清时期一直是中国藩属,日本明治维新时代成功兼并琉球,之后琉球不断有独立运动.二次大战后,琉球划归美国托管.到上世纪70年代,美国把琉球管治权拨归日本,日本改称其为冲绳县管治至今.台北方面曾经严辞抗议美日安排,奈何外交实力薄弱,无法扭转局面;北京方面则与日本谈判外交关系正常化去到最后阶段,不欲节外生枝.

今天北京接受了日本的冲绳称谓,没有坚持琉球的名称,不像坚持钓岛不叫尖阁群岛.但中国从来都没有明确承认冲绳是日本领土,留下一片模糊空间.日本政府日前落实购买钓鱼台诸岛,宣称是东京都提出买岛,一旦成事就会令岛屿落入右翼分子手上,故此抢先出手,以和缓局势.然而,这个做法改变了多年的维持现状,勾起全球中国人的敏感神经,日本把钓岛国有化归入琉球,中国民间非但坚持钓岛主权,同时质疑琉球谁属,两笔旧帐算起来,日本道理愈说愈乏力.(A06)