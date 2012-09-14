〔港报社评〕量宽在预期之内投资勿过分进取--信报9月14日

美国联储局周五凌晨结束两天议息会议,市场普遍预料联储局一定会推出QE3或其他量化宽松措施.具体办法极可能会以所谓开放式推行,即按照经济复苏情况,决定每个月的买债规模,而不会设定金额和期限,但每个月的买债规模约400亿美元.此外,联储局亦可能会将低息环境延长至2015年.

除了经济疲弱和失业率高企外,促使联储局不得不继续量宽刺激经济的原因,就是民主、共和两党过去达致的所谓“财政悬崖”协定,将会严重打击未来的投资和消费,联储局现时还不赶快出手,美国经济势将下滑,一旦影响国家评级下调,未来复苏之路更加艰难.

金融海啸后,联储局已经先后推出两次QE和两度推行OT,实际成效却差强人意,经济复苏始终遥遥无期,而失业率则长期高企难下.两次QE最大的实际效果分别是稳定了金融体制的系统性危机和大幅扩张商业银行的准备金,却没有同时创造相应规模的货币供给和信用增加.商业银行宁愿将超额准备金存在联储局收取低息保本,也不愿冒风险放贷,结果形成了另类流动性陷阱,实际的经济效用是通缩多于通胀.

过去3年来,美国商业银行的准备金以每年22%的速度增加,但广义货币供应M2的增长却不足6%,可见传统的货币主义政策完全失效.现时短期息口已近于零,但银行仍然没有诱因借出款项,原因简单不过,就是市场风险仍高.

惟低息环境长期持续,负面影响已逐渐浮现,债息长期低企,大大损害退休基金的收益,对依赖收息维生的储蓄者极不公平.量宽措施当然亦有着显着的分配财富效用,将存款者的收入廉价转至银行和投资者手上,剥削储蓄者却不一定有利企业投资,结果游资再度泛滥,通胀预期又再重临,最后必然会刺激资产价格上升.

联储局再度量宽,短期内定会刺激股市和资产价格上升,但港股在21,000-21,500点之间有重大阻力,加上中国股市在十八大之前不会有明确刺激经济政策出笼,而近期大陆内外政治危机升温,随时会有令人出乎意料之外的变化,投资者取态还是不要过分进取,稳健保本为上.(A02)