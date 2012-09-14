〔港报社评〕抛开中日友好幻想,做好保卫钓鱼岛准备--明报9月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
日本政府不理会中国反对国有化钓鱼岛,中日关系空前紧张,从日本政府购岛之后的处理,现阶段不准备与中国摊牌,性质仍属执行切香肠策略,进一步体现日本对钓鱼岛的实际控制而已.不过日本这个做法并非心慈手软,她只是还未准备好正式把钓岛收入囊中而已.因此,中国政府不能再以过去的思维和做法应对中日关系和钓岛争夺,要抛开中日友好的幻想,严肃对付日本的挑战,制订策略,与日本争夺钓岛的实际控制,改变40年来被日本牵着走的被动局面.
日本认为中国不会因而动武,才敢国有化.面对一个计划再次侵略中国领土的日本,中国政府不要再幻想什么中日友好.迹象显示,中国政府对钓岛问题的立场和应对有重大调整,不再任由日本予取予携.短期的经济施压以至最后摊牌的军事打击,都是可运用的手段和必需的准备.不过,中日就钓岛的斗争,相信会十分漫长,中国必须在实际控制钓岛方面,扳回失地,改变完全被动的局面.
中国海监船到钓岛海面常规巡航,是一个做法,若组建海岸警备队,包括对钓岛海域实施管理,例如保护渔船作业、驱赶侵入钓岛海域的外国船,甚至拘捕非法登岛人物等,更能显示中国的主权.这些行动,或许会触发一些对峙、对抗场面,即使如此也不应该害怕和回避,以中国现在的国力,连这些小场面也不敢去碰,未免太使中国人沮丧了.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。