香港已公布经济指标--2012/9/14

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2** +0.7 +5.1** 2012年7月 综合消费物价指数(CPI) +1.6 +3.7 +7.9 2012年7月 甲类消费物价指数(CPI A) -2.4 +3.3 +12.5 2012年7月 零售值 +3.8 +11.0 +29.1 2012年7月 零售量 +1.3 +8.5 +22.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月5-7月 12年4-6月 11年5-7月 3.2% 3.2% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年7月 贸易赤字/盈余 -40.1 -44.7 -35.9 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。