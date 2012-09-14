〔香港股市〕QE3推高大市,"落后股"港交所的窝轮受投资者青睐

路透香港9月14日电---美国第三轮量化宽松措施(QE3)令市场走势变得明朗,周五港交所(0388.HK)多只认股权证(窝轮)录得较大升幅,显示出投资者对港股后市重拾信心.

港交所今天股价急升7.57%,收报118港元的逾四个月高位;成交金额达19亿港元.其多只认股权证升幅明显.

法兴证券衍生工具部董事李锦称,已有迹象显示资金正从美国债券流向较高风险的产品,不排除在充裕的资金推动下,大市进一步挑战高位的可能性,因而吸引资金追捧此前表现落后的股份如港交所和汇丰控股(0005.HK).

"受大市成交缩减影响,港交所此前股价低迷,但今天有投资者大手买入其认股权证,显示市场对其股份兴趣重燃."他说.

今天五大升幅窝轮之中,四只均是港交所的认股权证,反映投资者看多正股走势.其中港交瑞银二九购A18401.HK升幅超过6倍.

建银国际研究部联席主管苏国坚称,QE3为全球注入流动性,预料有更多资金流入香港股市,有助推高大市成交,相信恒生指数.HSI今年底前有机会升至该行目标22,000-22,500点,较现水平约有7%升幅.

周五港股主板成交金额791.5亿港元,而权证的成交金额占62.7亿港元,比例为7.9%,较上日逾14%有所下降.

香港股市恒生指数周五收升2.9%至四个月高点,报20,629.78点,风险较高的资源相关类股领涨.之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布用于扶助投资和创造就业的经济刺激新计划.[ID:nSB1779478](完)