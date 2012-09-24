《香港报摘》--其他报纸重要消息9月24日

* 明报:

--主力脱硫脱硝等环保技术的国电科环(1296.HK)总经理李宏远表示,集团未来将重点开发节能环保和分布式能源等新产业,预计下半年节能环保的盈利情况较上半年好,风电机组业务的市场份额也会进一步拓展,集团有信心至2015年收入可大增一倍以上.

* 星岛日报

--行政长官梁振英于6月底宣布了首批行会成员名单,在立法会选举尘埃落定后,再会有新行会成员加入.据了解,梁振英已邀请了新民党主席叶刘淑仪及经济动力召集人林健锋加入行政会议.

--于新政府上场近三个月,已经多次出招调控楼市,嘉华国际董事(营业及市场策划)陈玉成表示,绝对支持新政府推出的稳定楼市措施,对梁氏政府非常有信心,认为多次出招后,会释放出正面讯息,相信能起到楼市稳定作用.

--丽悦酒店(2266.HK)总裁邱咏筠表示,下半年为酒店业传统旺季,营业额一般较上半年高15%,综观过去两个月数据,对旗下酒店下半年前景仍感乐观.她又称,集团往后的策略是收购或活化工厦改建酒店,以应对高企物业价格.

* 苹果日报:

--个人护理店欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)原租用的旺角西洋菜街及豉油街交界地舖,获韩国美容化妆品牌LANEIGE以85万港元承租,租金升1.1倍.

--思捷(0330.HK)将于周三(26日)公布全年业绩.新任行政总裁Jose Martinez将首次与投资者会面.消息称,思捷计画年底前在德国总部举行投资者日, 进一步披露新管理班子的发展方针.

* 东方日报:

--上市进展一直顺利的郑州煤机H股上周五(21日)突然宣布告吹,令市场感到错愕.投行消息透露,是由于郑煤机A股(601717.SS)创今年新低,导致无法定价.

--近期人民币拆息显着波动,为加强了解及监管香港银行的人民币流动性,金融管理局首次就单一外币要求银行提交流动性风险管理政策.银行界认为,金融管理局欲更清晰理解银行的人民币资金调拨情况之余,亦希望市场不会有离岸人民币过度波动的印象.

* 文汇报:

--从事制造及销售机械零部件的嘉利国际(1050.HK)寻求多元化发展.配合早前收购的旅行社及婚纱摄影,以及餐厅、酒店等业务,开拓一站式婚庆服务.主席兼行政总裁何焯辉指,集团预计本财年对荃湾及尖沙咀店投资2,000万港元,料两年内回本.

--在南京出席海峡云产业高峰论坛的世茂集团董事局主席许荣茂表示,楼市大起大落的时代已经不复,未来内地楼价不太可能出现大幅度的增长或下跌.他认为眼下内地楼价回归合理,地产商可降空间不大,并预期更多楼市新政出台的可能性较小.

* 大公报:

--香港首家财经公关上市公司皓天(1260.HK)主席兼执行董事刘天倪表示,资本市场的高低起伏是正常现象, 公司长期的目标是非IPO(首次公开招股)收入占比超过七成,并寻求深化服务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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