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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.6%,此前曾连涨三周

路透香港9月24日电---香港股市周一开盘下滑,因为临近季末,而且出于对中国经济放缓将持续多久的担忧,投资者锁定部分获利.之前香港股市曾连涨三周.

恒生指数.HSI开盘下滑0.6%,报20,611.10点.恒生国企指数.HSCE下跌0.9%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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