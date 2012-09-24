〔港报财经评论〕中国经济复苏预期一推再推--信报9月24日

中国经济复苏预期一推再推/ 习广思

股市反弹的派对尚未结束,综观外围市况,QE3出台后,钱向低处流,低质风险资产继续升,楼市、黄金及垃圾债在这轮"放水"中再次成为焦点.美股在11月大选前会否出现大调整,抑或在高位支撑到大选后?欧洲推出直接货币交易至今,只要西班牙不正式求救,央行仍不须花费一分钱,究竟欧洲股市反弹到何时?现时一切视乎西班牙的政治博弈到底持续到什么时候,西班牙一旦求救,将会成为股市的利好消息.股市讲短线,眼下一切以快为准.港股在9月有OMT及QE3刺激,恒指由9月7日低位19,076点反弹至今,累积升幅达1,658点,到达上升通道顶后,出现整固.本周四恒指期指结算,看好的投资者能否借此东风进一步攻破?由上周恒指于高位争持可见,蓝筹股轮流接力,内银股急升是因挟淡仓所致,地产股于高位争持,港股由中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)及港交所(0388.HK)支撑大局.

上周有不少资金流向落后股,不断发掘炒作机会,其中以航运股、资源股追落后最为明显,当蓝筹股股价均已上升,重磅内银股无所作为时,落后的二三线股份随时借消息异动.另外,不得不提的是金价,黄金期货在上周五美股时段蠢蠢欲试1,800美元阻力,虽无功而回,但投机资金似乎欲罢不能,金矿股及金饰零售股仍可留意.今时今日的投资世界,不少大师被"拆招牌",但大师之所以能成大师,总有其老本,大师之言不必尽信,也不能不屑一顾.外国"芬佬"这两年对中国经济及国情的看法趋向两极化,有泡沫危机论者,也有中国不会犯错的乐观派.但对于中国经济增长减速,外国投资者一直只有软着陆及硬着陆两派,但对于中国是否衰退,Dalio给了一个颇中肯的观点.

Dalio表示,目前中国就像日本经济全盛时期的日子,当年在日本经济的黄金时期,日本政府将GDP增长幅度低于3%定义为经济衰退.如今在中国,假如经济增长速度低于6%,就意味着衰退,会引起一系列的金融问题,具有潜在破坏性.即使是中国经济在减速、寻底,Dalio认为,中国的竞争力仍要较美国强,如果中国经济增长速度录得6%,市场会失望,但现时美国经济只要增长2%,已足够叫市场满意了,这完全反映出两国竞争力的差距.假如像Dalio所说,GDP增长6%已经是中国经济衰盛的分水岭,那现时中国的经济环境其实仍未叫人敢转趋乐观.来到9月底,下周将踏入第四季,但市场对中国经济的预期逐步向下调整,一再反映市场过度乐观的期望.(B01)

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美汇转炒美国楼市数据/ 苏子

上月美国公布的6月标普/Case-Shiller房价指数较前一个月上升0.9%,高于市场预期的上升0.5%,而且是连续五个月上升,反映目前楼市已有见底复苏的迹象.然而,储局在楼市已有好转势头之际却加重药力,推出无上限及时限的QE3,直至失业率明显回落才会结束.已有复苏迹象的美国楼市未来已不大可能再陷衰退了,稍后反而有较大机会加强复苏的力度.由于楼价一旦正式见底回升,对经济将会造成"正"财富效应,结果将驱赶市场上的大量闲资真正重返实体经济,从而使企业可以增聘人手,令失业率出现储局所希望见到的明显回落局面.故一旦美国经济正式好转,失业率明显下降的话,料美元可受惠回升.因此,未来有关美国楼市数据相信定会成为汇市炒家焦点所在.本周二美国将公布7月份标普/Case-Shiller房价指数,料将左右美元走势.

反观目前欧罗汇价仍受欧债问题所困扰,特别是市场正注视西班牙甚至欧罗区第三大经济体意大利的债务问题,若处理不好,配合美国的房价指数反映楼市复苏力度正在加快的话,相信欧罗兑美元将会面临较严峻的抛售压力.上周欧罗兑美元未能进一步升至1.32关口以上,反而返回50周SMA以下收市,相信对本周走势将构成负面作用.如本周美元因房价指数造好而持续上升,料欧罗兑美元较大机会下破由7月1.2040低位升至上周初1.3169高位的23.6%调整目标,即1.2903关键支持,随后朝着200天SMA的1.2825支持迈进.

上周三日本央行宣布新一轮放水措施后,日圆跌势只属昙花一现,上周收市美元兑日圆更在周线图呈现射击之星不利形态,且略为跌破10天SMA的78.20重要支持.展望本周早段一旦美元兑日圆明显跌破78支持关口收市,料前周所造的77.10低位将再次面临严峻考验.(B08)