〔港报财经评论〕内地长假将至,捧百货旅游股--经济日报9月22日

内地长假将至,捧百货旅游股/ 林瑞芬

港股暂归平静,有上有落,周四回周五升,收报20,734,升144点,成交额538亿港元.看情况判断,下周维稳,贴近高水平结算的机会偏高.下周四为期指结算月份,如无意外,靠近21,000阻力报收,始终今个月好仓较多,都想托市高收结算,20,500为中轴界线.事实上,中移动(0941.HK)本周获明显力托,昨借3G上客量增而涨1.2%至85.6港元收市.综合9月三周,首周为ECB出手,第二周为FED出手,第三周为日本央行出手,周周都有央行出手,望到颈长的人行会不会下周出手,又是问号.10月1日为国庆日,今年中秋节加国庆节,中国内地由9月30日至10月7日将是法定放假日,共8天长假,正常来讲或多或少可望带动中国内地百货业及股份,不如看看相关股份有无短线炒作机会好过.

中国内地百货股其实已低残:一来中国内地内需不太谷得起.二来通胀趋落时通通不利产品定价.这从附图表示可作佐证,由申银万国研究报告显示,A股零售季度增速与CPI增速相关性较高.随着全球主要央行狂印银钞救经济,中国的通胀随时再被抽升,料对拉动消费需求有动力.除了长假期、预期中国CPI回升有利百货股同店销售数据外,据申银研究,由于去年同期基数较低,今年要超越去年可能不难.2011年第一季至第三季,零售行业仍然保持着较好的增长水平,然而从国庆黄金周开始整个第四季,受暖冬、CPI下跌等影响,零售业大大放缓.消费需求放缓趋势一直还延续至今,从其申银统计A股上市公司所得,公司的盈利于2011年Q4平均跌6.9%、2012年度第一季为跌0.5%、2012年度第二季为跌13.2%、2012年度第三季度跌19.2%,应该接近盈利见底,第四季收入及盈利趋企稳.

最后,据海通证券观察,在中国内地零售业发现,近期为2012年以来,大股东、产业资本及高管收购或增持最频密的时期,或有启示.认为增持可有两种可能:一来业务的低迷期或已过去.二来大多资产有价.百货股来讲,最值钱资产就是百货店了.中国内地百货股中,银泰百货(1833.HK)有一定的盈利基础.上半年度内需环境相对低迷,银泰其实可保持到销售与利润增长,核心业务利润增11.5%.集团出售慈溪银泰置业全部股权的第二份转让合同完成日期预计在2013年3月31日,预期出售收益约3.3亿元人民币,将于截至2013年12月31日止财政年度入帐,明年度纯利及现金流上更为有保障.技术上,该股暂处于横行整固,50天平均线7.8港元为关键支持,候吸短炒,目标8.8港元,跌破7.4港元止蚀,昨收报8.23港元.(009)

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内银减分红,吸引力下降/ 余少文

中国内地股市靠稳,香港中资股则造好,只是大市仍未摆脱上落格局,加上国指比重最大的内银股日后可能会减少派息,用作预留资金补充资本,令内银股股息下降,吸引力将会打折扣.国企指数昨日升96点或1%,收9,804点,成交额增加至150亿港元,但随大市上升的主板H股不足60%,主要靠三只重磅股工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和中国石油(0857.HK)支撑.红筹指数升25点或0.6%,收4,030点,电讯股表现最好,成交额达78亿港元.两个指数成交回升,主要是基金因应部分指数变动而换马,令不少中资股尾市出现放量波动走势,下周应在基金完成换码后回复正常.至于下周是中国内地国庆黄金周前最后一个交易周,加上香港也有国庆和中秋长假期,以及下周又有期指结算,除非中国出招,否则下周市况应趋平淡,股民继续看上证综合指数会否跌穿2,000点心理大关来迎接国庆.

对于昨日尾市走高的股份,下周不宜寄予厚望,除非外围昨晚急升,否则下周一在缺乏承接力下,或要回调.尤其内银股,因为内银股仍然受到不少利淡因素困扰,如被指拖延下调信用卡刷卡手续费,昨日更有报道指内银股有望获批降低分红比例,一直认为内银股盈利放缓下,唯一亮点是高息,若然连高息都不保,则内银股吸引力再打折扣.中国证券报援引权威人士透露,上市商业银行有望获准降低分红比例,增加利润留存,促使资本补充转向”内生性”增长.报道指降低分红,可以在较大程度上减少银行的资本补充压力,同时减少银行再融资对资本市场造成的冲击.而降低分红也不会对银行股的投资价值产生较大影响,因为当前投资者最关心是商业银行的信贷资产质量、不良贷款和坏帐的预期等对银行未来盈利的影响.

其实,中国汇金今年初同意将四大行的派息比率由40%降至35%,去年派息率最高是中国银行(3988.HK)的35.2%,工行、建行和农业银行派息比率都低于35%,故工、建、农三大行往绩息率不足5.5厘,扣除10%股息税后,落袋股息不足5厘.而九行今年预测息率不足5.5厘,若然下调分红比例,相信不会再局限四大行,若然将派息比率再下调5%,则九行在未扣除股息税下,平均息率会降至约4.7厘.(010)