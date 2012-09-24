〔中国汇市〕大型中资行抛汇推高人民币早盘汇价,长假前升幅料受限

* 人民币盘初急升,一度上穿6.30

* 市场称见大型中资行抛汇

* 本周料有季末购汇需求压抑升幅

* 离岸人民币受流动性偏紧而推升

路透香港9月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘走升.市场人士指出,盘初见大型中资行积极卖美元,令人民币汇价再度上穿6.30至6.2995,接近上周触及的五个月高点;中间价格则略为回升.

市场人士表示,十一长假前,市场浮现部份购汇需求,部份抵销人民币向上升值的幅度,且在外贸情势仍支持人民币看贬之际,预料人民币再升值幅度仍相对受限.

"一早看到有机构在砸美元...季末客户买盘通常会多一点,他们这样大卖美元头寸是比较少见的."一位于上海的中资银行交易员说.

她表示,市场原预期本周在结汇需求支撑下,人民币汇价将会较为回软,"现在我们都谨慎了",市场将观察大型银行的抛汇盘何时结束再作策略.

另一位于香港的中资银行交易员也指出,在6.3050附近见来自四大行的美元卖盘,"他们上个礼拜就开始sell美元,一直sell下来."

不过,他表示,"现在中国的外贸形势,人民币还是偏向贬的",预计大幅升值的空间有限.

北京时间12:50,人民币兑美元即期报6.3025元,上日收报6.3053元,早盘最高至6.2995;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.411元,上日中间价为6.3426元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4130/6.4160,上日尾盘为6.4090/30.

此外,尽管市场对于美国第三轮量化宽松(QE3)的效果渐生质疑,令美元近期跌势暂歇.交易员指出,现时流动性偏紧以及对人行降息的预期愈来愈推迟,预料离岸与在岸人民币价差将进一步收窄.

香港中资银行交易员说,"流动性紧张,对降息的预期愈推愈迟,会继续推高离岸人民币...两边价差会进一步收窄."

北京时间12:50:,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3096/34,与在岸报价的价差为71个点子,上周五尾盘约为74个点子;上交易日离岸人民币尾盘报6.3120/30.

欧元兑美元EUR=周一下探上周低位,而与经济成长相关联的澳元和新西兰元受获利盘打压,本月稍早全球主要央行祭出刺激举措引发的涨势已失去动能.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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