〔香港个股〕新世界发展投得市建局旺角住宅重建项目

路透香港9月24日电---香港市区重建局周一公布,其公开招标的九龙旺角洗衣街重建项目,由新世界发展(0017.HK)击败11家财团投得.

市建局在新闻稿中未有透露新世界发展的出价,但市场此前对该项目的估值最少25亿港元.

洗衣街项目地盘总面积约为2,478平方米,位处体育用品店林立的洗衣街、奶路臣街及花园街.项目预计可提供总住宅楼宇面积约17,346 平方米,共约290个住宅单位;约一半数目的住宅单位为实用面积46.5平方米或以下的小型单位.

此外,项目亦提供约4,956平方米的多层商业楼面,部份商舖将指定为运动用品主题店舖,以保存该区的特色.

新世界发展今天收高1.06%,报11.40港元;大盘恒生指数.HSI则收低0.19%.(完)