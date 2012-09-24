〔香港个股〕新世界发展投得市建局旺角住宅重建项目

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透香港9月24日电---香港市区重建局周一公布,其公开招标的九龙旺角洗衣街重建项目,由新世界发展(0017.HK)击败11家财团投得.
市建局在新闻稿中未有透露新世界发展的出价,但市场此前对该项目的估值最少25亿港元.
洗衣街项目地盘总面积约为2,478平方米,位处体育用品店林立的洗衣街、奶路臣街及花园街.项目预计可提供总住宅楼宇面积约17,346 平方米,共约290个住宅单位;约一半数目的住宅单位为实用面积46.5平方米或以下的小型单位.
此外,项目亦提供约4,956平方米的多层商业楼面,部份商舖将指定为运动用品主题店舖,以保存该区的特色.
新世界发展今天收高1.06%,报11.40港元;大盘恒生指数.HSI则收低0.19%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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