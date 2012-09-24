〔中国汇市〕人民币收盘由升转贬,但整体呈现区间走势(更新版)

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
(新增行情评论及收盘价)
* 人民币转升收贬
* 市场称午后疑似油款相关美元买盘
* 本周料有季末购汇需求压抑升幅
* 离岸人民币料受流动性偏紧支撑
路透香港9月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘转为下跌.市场人士表示,午后疑似油款的美元买盘进入,令人民币汇价逆转稍早升势,但整体呈现区间走势.
市场认为,十一长假前市场浮现部份购汇需求,令人民币走势较为偏疲.然而,也有交易员提及,目前美元多头水位较高,平仓压力料让人民币有望再探6.30上方.
一中资银行交易员说,"下午有大额的美元买盘,...看起来像是购油款."
交易员表示,尽管中国经济情势支持长期看淡汇率,但今年以来人民币单边看贬的情绪已经消退,短期内多空势力较为反覆.现时投资者开始建立人民币多头仓位,但期限较去年时缩短,反映心境上较为谨慎.
一香港台资银行交易员说,"我们有一些客户开始作多(人民币),但量不是很大的,...现在NDF作三个月、六个月,跟去年作一、两年的情况不一样."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.3093 6.2995 6.3102 6.3411 6.3426 6.3053
人民币早盘汇价曾再度上穿6.30至6.2995,接近上周触及的五个月高点,市场指见某大型中资行积极卖美元.不过场内长期看淡人民币气氛不变,以及长假前的购汇需求,压抑人民币进一步升幅.
一位于上海的中资银行交易员表示,市场原预期本周在结汇需求支撑下,人民币汇价将会较为回软,"现在我们都谨慎了",市场将观察大型银行的抛汇盘何时结束再作策略.
另一位于香港的中资银行交易员则表示,"现在中国的外贸形势,人民币还是偏向贬的",预计大幅升值的空间有限.
以下为北京时间17:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4170/00 6.4100
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3131/69 6.3130
此外,尽管市场对于美国第三轮量化宽松(QE3)的效果渐生质疑,令美元近期跌势暂歇.交易员指出,现时流动性偏紧以及对人行降息的预期愈来愈推迟,预料离岸与在岸人民币价差将进一步收窄.
香港中资银行交易员说,"流动性紧张,对降息的预期愈推愈迟,会继续推高离岸人民币...两边价差会进一步收窄."
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,540点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4633元.
欧元兑美元周一下探上周低位,而与经济成长相关联的澳元下滑,本月稍早全球主要央行祭出刺激举措引发的涨势已失去动能.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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