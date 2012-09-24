〔香港金融〕中国贸仲委首个境外分支机构在港正式成立

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透香港9月24日电---中国国际经济贸易仲裁委员会(贸仲委)首个境外分支机构周一在香港正式成立.贸仲委副秘书长李虎称,将加强与香港仲裁界的合作,进一步提高中国仲裁和香港仲裁在国际仲裁界的形象、地位和话语权.
李虎在贸仲委香港仲裁中心成立仪式上称,贸仲委受理的仲裁案件中,涉及香港当事人的案件占据贸仲委总受案量的第二位,不少涉外合同的当事人选择将其纠纷在香港仲裁.
截至8月底,贸仲委北京总会、天津中心和西南分会共受理案件656件,其中涉外件217件,国内案件439件.新受理案件争议金额总计79.4343亿元人民币.新争议类型,如资产并购、著作权转让合同、物流合同、特许经营合同、行纪合同、融资租赁合同、造船合同等争议均有相应增长.
业界关注一些在中国存国内争议的案件能否送到境外仲裁.李虎称,目前各部门仍就这个问题交流意见,没有最后定论.同一场合上,中国最高人民法院法官杨弘磊称,贸仲委2012年规定总会与中心之间管辖权的分配需要由当事人明确约定,未来香港仲裁中心的管辖权形式问题,有待解决.
香港早于1985年由商界人士及专业人士组建非牟利机构--香港国际仲裁中心,未来与贸仲委香港仲裁中心无可避免会出现竞争.李虎称,相信用户能够作出区分,而贸仲委将倡导在良性竞争的环境下,将香港打造成为一个区域的仲裁中心.
此前"深圳国际仲裁院"揭牌,并将与前海管理局共同搭建国际仲裁合作平台,向香港和其他地区的知名国际仲裁机构开放.
李虎称,相信香港有其竞争优势,因为贸仲委和香港国际仲裁中心都是历史悠久,国际上比较有名的仲裁机构.虽然前海是金融创新试点,除非一个老牌机构在前海设立试点,如果是一个新的仲裁机构肯定需要一个很长的过程.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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