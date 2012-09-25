《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月25日

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透香港9月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7527港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低20.55点或0.15%,报13,558.92点;卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的财测令人失望, 而且德国企业景气判断指数下降,加剧了全球经济仍将疲弱的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.240 -1.12 15501 15.602 -0.37 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.310 -0.67 41821 3.197 -1.02 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.340 0.60 144575 85.807 -0.22 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.570 -1.02 56359 22.519 -0.14 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.250 -0.69 31822 10.098 -0.42 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.930 -0.27 11368 7.127 -0.46 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.530 -0.17 223318 73.697 0.34 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.660 -1.20 14521 4.548 0.39 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.400 0.37 72366 12.714 -0.04 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.110 -0.33 40532 11.714 -0.05 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.400 -0.28 12584 5.504 -0.82 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.500 -0.46 6010 3.334 -0.19 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.150 -1.30 13053 1.175 -51.06 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.800 -2.17 32598 0.279 -3.76 (完) --整理 李珊珊
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。