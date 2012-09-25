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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月25日

路透香港9月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7527港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低20.55点或0.15%,报13,558.92点;卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的财测令人失望,
而且德国企业景气判断指数下降,加剧了全球经济仍将疲弱的担忧. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  201.240   -1.12      15501            15.602      -0.37
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.310   -0.67      41821             3.197      -1.02
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.340    0.60     144575            85.807      -0.22
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.570   -1.02      56359            22.519      -0.14
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.250   -0.69      31822            10.098      -0.42
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.930   -0.27      11368             7.127      -0.46
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.530   -0.17     223318            73.697       0.34
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.660   -1.20      14521             4.548       0.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.400    0.37      72366            12.714      -0.04
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.110   -0.33      40532            11.714      -0.05
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.400   -0.28      12584             5.504      -0.82
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.500   -0.46       6010             3.334      -0.19
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.150   -1.30      13053             1.175     -51.06
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.800   -2.17      32598             0.279      -3.76  (完)

  --整理 李珊珊

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