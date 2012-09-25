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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报9月25日

* 要闻版头条:

--香港证监会高层人事布局尘埃落定,继上月为三名现任执行董事续任后,据了解,政府已敲定委任证监会非执行董事唐家成,接替将于10月中、6年任期届满的证监会主席方正,预期最快在中秋、国庆长假前后公布.

* 其他:

--最近两年曾热卖的人民币保单,今年上半年已大幅降温,新造人币保单仅得21.27亿元人民币,较去年同期的44.31亿元骤减近52%,占整体新单的比重,亦由去年的13.8%骤缩至6.9%.

--国泰航空(0293.HK)上周称将于未来12个月发行20亿美元中期票据,行政总裁史乐山表示,所得资金将用于一般营运,包括支付新机队、机椅的费用,而国泰在十一国庆假期的客运预订大致已满,情况令人满意.

--最低工资委员会昨起连续3日马拉松式开会,商讨第二个最低工资水平.据了解,近日劳资分歧进一步扩大,劳工界坚持提高至时薪33港元,而商界企硬不接受"3字头",但大多认为提高至29港元可接受.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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