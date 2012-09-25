《交易视点》中国四季度流动性将改善,因央票与财政存款等合力--中金

路透香港9月25日电---中国国际金融公司最新发布的策略报告认为,今年第四季度的流动性将有所改善,7天回购利率均值有望回落至3%附近甚至以下.主要受央票到期量大,财政存款集中投放以及外汇占款有望回升等多重因素影响.

但报告也指出,如果外汇占款净减少的状况在四季度持续,那么伴随着M2增速的继续回落,认为央行会再次下调法定准备金比率,以保证其增速不明显低于14%的目标值.

**中长期债券融资占比上升**

8月份尽管企业中长期贷款增量依然维持在低位，但企业债券融资中的中长期债券净增量明显上升，这是否意味着企业投资意愿增强？相对于贷款而言，中长期债券具有多方面的优势。首先，债券的发行利率明显低于贷款利率和企业的资本回报率，且融资成本固定，更有利于支持企业的投资。

其次，中长期贷款往往需要担保或资产抵质押，今年在信用风险加大的环境下，银行对这些增信措施的要求更高，而企业如果能够用于抵押的资产已不多，就难以从银行获得中长期贷款。债券的好处在于对这些增信措施没有硬性要求，而且大多数都是纯信用债券。近期中长期债券的发行人以城投公司和大型国企为主，与政府主导的基建投资力度增强有关，但是这些与政府相关的融资主体最大的问题在于缺乏有效的财务硬约束，其融资需求的上升会进一步抬升资金价格，导致对成本敏感的私人企业的融资需求进一步收缩，所以全社会总体的融资需求未必有明显提升。

此外，企业增加中长期债务融资的目的未必一定是增加资本支出。首先，考虑到今年以来企业现金/短期债务不断下降，发行长期债券可以暂时缓解短期流动性压力，不排除企业出于此目的用长期债务替换短期债务的可能性。其次，由于目前定期存款、理财产品收益率并没有明显低于债券发行利率，企业可能将部分募集资金用于金融投资而非实业投资，表现为M1增速一直维持在低位，与企业中长期融资增速的差距持续扩大。我们维持前期的观点，在企业资本回报率下降、资产负债率上升、融资成本维持在高位的情况下，企业的投资意愿难以明显回升。

**M2与贷款增速背离**

8月份尽管信贷增量高于市场预期，但M2增速却意外下降，与贷款增速的上升出现近两年来的首次背离。外汇占款持续净减少是造成M2与贷款增速背离的主要原因，它的影响体现在两个方面。

第一，它本身就是M2的重要来源之一。

第二，在外汇占款没有改善的情况下，由于央行迟迟不下调法定准备金比率，货币市场利率维持在高位使得理财产品收益率也止跌企稳，发行量从三季度重新回升，对存款的分流作用再次显现，表现为8月份M2增量再次低于广义M2增量，国库现金存款招标利率也出现回升。

我们仍然认为四季度外汇占款增量受结汇的季节性需求增强以及国外量化宽松政策的影响将由负转正，月增量有望回到1000亿元左右，使得M2与贷款增速的负缺口有所缩窄，有助于提高银行对债券的配置需求。如果外汇占款净减少的状况在四季度持续，那么伴随着M2增速的继续回落，我们认为央行会再次下调法定准备金比率，以保证其增速不明显低于14%的目标值。

**四季度流动性将明显改善**

在QE3推出后，美元指数反而出现了回升，国际油价大幅下跌，印证了QE3对进一步提升全球风险偏好和大宗商品价格的作用有限的观点，对国内债市的负面冲击也已阶段性释放完毕。国内方面，9月CPI同比将稳定在2%附近，汇丰PMI预览值小幅回升显示经济在底部有企稳的迹象，但复苏速度依然缓慢。结合上述基本面的因素，我们认为目前债券收益率在回升到年内高位且略高于历史均值水平的情况下，进一步攀升的风险不大，从配置来讲已是好的介入时机。

对于交易型机构而言，收益率能否回落仍取决于资金面的变化。我们认为资金面在四季度将有所改善，7天回购利率均值有望回落至3%附近甚至以下。

首先，四季度的央票到期量达到2590亿，大量的央票到期使得公开市场交易商对央行的逆回购需求有望下降，即使公开市场保持同样的净投放力度，资金来源的成本将明显降低，从而有利于推动二级市场回购利率下行。

其次，财政存款将集中在11月和12月投放，预计投放量达到1.3万亿左右。

第三，外汇占款月增量有望回到1000亿元左右，即使央行不下调法定比率，加上财政存款的投放量以及央票的到期量，也远远高于法定准备金的补缴规模。当然，如果四季度经济增长依然低迷，或者欧债危机出现反覆引发全球避险情绪再度升温，四季度放松货币政策的依然是可能的。

总体来看，收益率在四季度上行风险有限，流动性的改善却比较确定，回购利率的下行将带动债券收益率回落。但由于10月份流动性仍处于偏紧状态，因此收益率的回落节奏不会很快。(完)

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