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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 08:45 BJT

〔香港个股〕港交所提高可换股债券发行额至5亿美元,换股价160港元

路透香港9月25日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周二表示,其可换股债券发行金额由4亿美元提高至5亿美元,因市场反应良好,初步换股价每股160港元.

此较上日收盘价118.90港元溢价34.6%.

港交所发布公告指出,若按160港元全数转换,该可换股债券占扩大后股本约2.18%.该批债券到期日为2017年10月23日,票面利息0.50%,2014日年11月7日起开放赎回.

港交所此前曾公告称,将发行4亿美元可换股债券,以支付收购伦敦金属交易所(LME)所需.

港交所6月称,以22亿美元收购全球最大的工业金属交易所LME,LME股东已于7月底通过收购提议.[ID:nSB1687252](完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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