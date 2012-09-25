《交易视点》可转债市场超配价值不明显,但左侧交易可以开始--中金

路透香港9月25日电---中国国际金融公司最新发布的策略报告指出,受制于股市表现和择券空间等因素,转债市场还谈不上乐观,还不具备明显的超配价值.

但报告也指出,目前的转债估值已经反映了对股市极度悲观的预期.从潜在下跌空间来看,我们认为应该在2%以内.因此,我们建议投资者开始左侧交易,金字塔式低吸逐步提升仓位.

**策略观点**

近期股市、转债估值、债底三个因素同时冲击转债市场。无论债性、股性个券都无法在调整中幸免，仓位控制是控制风险的最主要手段。我们建议持有的个券跌幅相对较小并建议整体低配，但实际跌幅还是超出了我们的预期。

影响近期转债市场的因素将如何变化？1、股市显然还是决定性因素，“准滞胀”环境不支持系统性机会，但十月份仍有超跌反弹和政策博弈机会，而中长期转机依赖货币政策；2、其次供给不必太过担忧；3、流动性冲击有望在季度末之后缓解；4、债底方面，继续弱化空间不大。受制于股市表现和择券空间等因素，我们对转债市场还谈不上乐观，还不具备明显的超配价值。股市缺乏趋势性机会情况下，买入并持有策略失效，波段操作是参与转债市场的主流选择。

不过，目前的转债估值已经反映了对股市极度悲观的预期。从潜在下跌空间来看，我们认为应该在2%以内。因此，我们建议投资者开始左侧交易，金字塔式低吸逐步提升仓位。我们仍建议重仓持有重工、中行、国投，少量持有恒丰、巨轮。边际上，建议关注重工、非银行大盘转债、国电转债等的低吸机会。

**热点个券**

非银行大盘转债：

非银行大盘转债开始重新显露出价值。目前该转债的状态和2011年90元平台较为相似，可能仍存在下跌空间，但下跌应是低吸机会。由于转债估值更低、正股弹性更佳、承受的供给压力稍小，非银行大盘转债性价比开始接近甚至超过中行转债。

当然，中行转债存在条款博弈预期，这并非空穴来风，但仍是小概率事件。不过，对股票投资者，工行转债的性价比最高。当然，在股市难有系统性机会，且后市面临供给压力等风险点的情况下，我们建议慢节奏建仓，等待跌出来的机会，不追涨。

电力行业转债：

电力股下跌原因？除大市整体原因外，行业上涨触发剂减少，而投资者开始修正对之前对三季度业绩的预期。电、煤供求关系好转、运力改善、央行降息等决定电力行业向好趋势不改。

短期来看，行业上涨触发剂不多，但风险点也不多，预计电力转债正股调整空间都已经有限，未来将转入低位震荡。此外，电力转债相对估值不便宜，但压缩空间已经开始有限。因此，作为趋势向好的少数行业之一，再加上转债估值和正股未来调整空间预计都将有限，国电、国投转债低吸机会也开始出现。短期预计仍面临一定的压力，但建议投资者把握调整中的逐步低吸机会。(完)