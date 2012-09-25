《香港报摘》--信报9月25日

* 要闻版头条:

--市区重建局今年推出规模最大的旺角洗衣街重建项目,由新世界发展(0017.HK)以爆冷夺得项目发展权,继尖沙咀名铸后,12年来再次夺得市建局发展项目.业界预期总投资额达50亿港元,住宅部分未来推售尺价介乎1万至1.2万港元不等.

* 其他:

--高盛环球经济商品策略研究部执行董事刘劲津表示,第三轮量化宽松(QE3)的确有助大市气氛,但仍未宜过于正面,皆因QE3的推出无助改变股份盈利增长等基本因素,认为港股现已升至合理水平,故对港股第四季表现给予"中性"评级.

--利丰(0494.HK)公布与沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)更新采购代理协议后,市场解读为沃尔玛减少对利丰落单.利丰特别举行分析员会议,否认沃尔玛取消大量采购订单.但分析员指出,利丰未有提供与沃尔玛最终已完成多少生意额,指两者合作协议已达"名存实亡"的情况.

--年初遭大众汽车(Volkswagen Group)收回宾利(Bentley)总代理权,导致股价急跌的汽车经销商大昌行(1828.HK),昨天宣布其两个汽车品牌的港澳地区进口权再遭大众汽车收回;惟公司公关澄清仍保有分销角色,业务所受影响甚微.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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