《香港报摘》--信报9月25日

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
* 要闻版头条:
--市区重建局今年推出规模最大的旺角洗衣街重建项目,由新世界发展(0017.HK)以爆冷夺得项目发展权,继尖沙咀名铸后,12年来再次夺得市建局发展项目.业界预期总投资额达50亿港元,住宅部分未来推售尺价介乎1万至1.2万港元不等.
* 其他:
--高盛环球经济商品策略研究部执行董事刘劲津表示,第三轮量化宽松(QE3)的确有助大市气氛,但仍未宜过于正面,皆因QE3的推出无助改变股份盈利增长等基本因素,认为港股现已升至合理水平,故对港股第四季表现给予"中性"评级.
--利丰(0494.HK)公布与沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)更新采购代理协议后,市场解读为沃尔玛减少对利丰落单.利丰特别举行分析员会议,否认沃尔玛取消大量采购订单.但分析员指出,利丰未有提供与沃尔玛最终已完成多少生意额,指两者合作协议已达"名存实亡"的情况.
--年初遭大众汽车(Volkswagen Group)收回宾利(Bentley)总代理权,导致股价急跌的汽车经销商大昌行(1828.HK),昨天宣布其两个汽车品牌的港澳地区进口权再遭大众汽车收回;惟公司公关澄清仍保有分销角色,业务所受影响甚微.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。