〔香港个股〕港交所增额发行可换股债券以收购LME,减少银行借款比例(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增细节)
* 可换股债券发行金额由4亿美元增至5亿美元
* 年期五年,息率0.5%
* 款项用于收购LME,减少银行借款比例
路透香港9月25日电---为降低收购伦敦金属交易所(LME)交易所融资支出,香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周二表示,其可换股债券发行金额由4亿美元提高至5亿美元,从而少减少银行借款比例.
港交所行政总裁李小加在一份声明中表示:"近数周以来市场气氛改善,让我们有机会以较现股价高出不少的价格集资.今次发售可换股债券,使我们可以有利的条款募集到较长期的资金,以应付收购LME的很大部分资金需要.
是次发行的可换股债券于2017年到期,年息率为0.5%.估计筹资净额约4.9675亿美元,拟用作支付早前宣布收购LME全部已发行普通股本的部分资金.
"港交所并拟同时减少其于6月15日就收购LMEH订立的银行融资中已承诺的借款总额."声明指出,假设可换股债券按初步换股价每股160港元全数转换,可换股债券将约转换为24,228,437股股份,占该公司经扩大后股本约2.18%.
换股价较其周一收盘价118.90港元,有34.6%溢价.
港交所此前曾公告称,将发行4亿美元可换股债券,以支付收购伦敦金属交易所(LME)所需.
港交所6月称,以22亿美元收购全球最大的工业金属交易所LME,LME股东已于7月底通过收购提议.[ID:nSB1687252](完)
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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良/黄凯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。