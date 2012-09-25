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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:05 BJT

〔香港个股〕港交所增额发行可换股债券以收购LME,减少银行借款比例(更新版)

(新增细节)

* 可换股债券发行金额由4亿美元增至5亿美元

* 年期五年,息率0.5%

* 款项用于收购LME,减少银行借款比例

路透香港9月25日电---为降低收购伦敦金属交易所(LME)交易所融资支出,香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周二表示,其可换股债券发行金额由4亿美元提高至5亿美元,从而少减少银行借款比例.

港交所行政总裁李小加在一份声明中表示:"近数周以来市场气氛改善,让我们有机会以较现股价高出不少的价格集资.今次发售可换股债券,使我们可以有利的条款募集到较长期的资金,以应付收购LME的很大部分资金需要.

是次发行的可换股债券于2017年到期,年息率为0.5%.估计筹资净额约4.9675亿美元,拟用作支付早前宣布收购LME全部已发行普通股本的部分资金.

"港交所并拟同时减少其于6月15日就收购LMEH订立的银行融资中已承诺的借款总额."声明指出,假设可换股债券按初步换股价每股160港元全数转换,可换股债券将约转换为24,228,437股股份,占该公司经扩大后股本约2.18%.

换股价较其周一收盘价118.90港元,有34.6%溢价.

港交所此前曾公告称,将发行4亿美元可换股债券,以支付收购伦敦金属交易所(LME)所需.

港交所6月称,以22亿美元收购全球最大的工业金属交易所LME,LME股东已于7月底通过收购提议.[ID:nSB1687252](完)

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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良/黄凯

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