《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

* 明报:

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)正就2008年富通投资逾200亿元损失补偿事宜寻求国际仲裁.主因公司此前与比利时政府长达两年的磋商一直未有结果.公司发言人表示,希望得到合理解决,但就不愿透露提出的赔偿金额.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,日前钓鱼岛事件的确对集团盈利造成影响,收到个别旅行团取消日本机票,但数量不多.他亦指,希望中日争端早日结束,否则对航空业的损失会持续增大.

--从事内地物业管理投资的珠光控股(1176.HK)宣布向控股股东融德投资收购广州住宅综合物业项目御景山水花园,总代价为9.97亿元人民币,主要以配股及发行新股支付.

* 星岛日报

--据悉,香港政府拟委任曾经担任思捷(0330.HK)前副主席潘祖明为财务汇报局主席,接替11月任期届满的高静芝.而快将在财汇局功成身退的高静芝,盛传会到中央政策组出任全职顾问.

--中国主权财富基金中国投资公司(CIC),传有意投资澳洲塔斯曼尼亚两个大型乳制品业务,涉资逾2亿澳元(约16.13亿港元).若消息属实,将是中投首次向澳洲乳制品业作的大型投资.

* 苹果日报:

--有券商引述专家证实,苹果(AAPL.O)iPhone5可支援中移动(0941.HK)独有的TD-SCDMA网络,但仍需就软件上作出修改,估计最快明年第二季可完成.

* 东方日报:

--华人置业(0127.HK)发表中期报告,显示该公司一年内到期的贷款合共146亿港元,较半年前大增46.75%.在贷款类别中,非银行的其他有抵押贷款达到53亿港元,更急增六成,惹起市场关注.

--据联交所股权资料,东亚(0023.HK)非执行董事邱继炳于本月18至21日,连续四日在场内减持东亚合共124.74万股,每股平均价介乎28.902港元至29.437港元,套现约3,600万港元.

* 文汇报:

--香港大型连锁快餐集团大快活(0052.HK)行政总裁陈志成表示,公司自2003年开始重塑品牌,同店销售曾有双位数增长,惟基数较大,很难预期每年都有双位数增长,但整体满意近月同店表现,仍有固定增长.

--佳兆业(1638.HK)近期将在深圳推出佳兆业城市广场、龙岗大道1号、佳兆业广场、悦峰4个项目,总建筑面积近230万平方米.

* 大公报:

--市场消息指,受托检讨港元同业拆息(Hibor)的财资市场公会(TMA)将完成报价行更新名单,传加入银行包括建设银行(0939.HK)(601939.SS)及工银亚洲0349.HK,而大新银行(2356.HK)亦正进行商议.

--停牌长达两年半的洪良国际0946.HK周一遵照原讼法庭颁布的命令,寄发有关购回股份的要约文件及表格.洪良将向约7,700名股东支付合共10.3亿港元,并成为历来首宗因招股书资料失实,而向投资者作出赔偿的案例(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]