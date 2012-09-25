〔港报社评〕劳工局长要做好球证工作--星岛日报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
最低工资实行将近1年,劳资再就工资水平进行商讨,事前传出双方各自叫价之余,甚至有交出2个方案供特首决定的说法.工资委员会的功能,本来就是要建立共识,若然方案要交由特首发落,商讨意义又何在?为免出现这个情况,主政官员必须全力做好裁判工作,避免出现各自表述的僵局.
按原定计画,工资委员会应该商讨是否修订工资水平.今次双方谈判,最新情况是劳资双方各有底线,大家不愿意妥协,故此有说法指委员会不排除会交出分别代表劳资一方的2个方案,让特首拍板.
最低工资委员会的首要功能,就是商讨工资水平,如果各自交出本身方案,等如是谈判破裂,无法取得成果,提出这种说法,只能是谈判桌上的议价技巧.根据现时的政治伦理,特首只会按委员会建议行事,对最低工资不会作出实际批核,故此提议只是针对委员会的晦气说话,根本不可能付诸实行.
劳资间传出各自表述,让特首作出最后裁决,等如是对委员会投以不信任票,这种负面情绪反映了这个沟通平台,运作未令人满意.有委员可能不满商谈安排,未能做到公平公正,因此才会摆出无法妥协,寻求更高层次仲裁的姿态.
在劳资谈判中,政府官员的立场是不偏不倚,令双方愿意透过平台沟通,最终达致共识.在今年的谈判中,政府不可能变成主宰胜负的上帝之手,特首能够做的,只是把球证维持秩序的工作做得更好.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。