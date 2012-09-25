版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:07 BJT

〔港报社评〕劳工局长要做好球证工作--星岛日报9月25日

最低工资实行将近1年,劳资再就工资水平进行商讨,事前传出双方各自叫价之余,甚至有交出2个方案供特首决定的说法.工资委员会的功能,本来就是要建立共识,若然方案要交由特首发落,商讨意义又何在?为免出现这个情况,主政官员必须全力做好裁判工作,避免出现各自表述的僵局.

按原定计画,工资委员会应该商讨是否修订工资水平.今次双方谈判,最新情况是劳资双方各有底线,大家不愿意妥协,故此有说法指委员会不排除会交出分别代表劳资一方的2个方案,让特首拍板.

最低工资委员会的首要功能,就是商讨工资水平,如果各自交出本身方案,等如是谈判破裂,无法取得成果,提出这种说法,只能是谈判桌上的议价技巧.根据现时的政治伦理,特首只会按委员会建议行事,对最低工资不会作出实际批核,故此提议只是针对委员会的晦气说话,根本不可能付诸实行.

劳资间传出各自表述,让特首作出最后裁决,等如是对委员会投以不信任票,这种负面情绪反映了这个沟通平台,运作未令人满意.有委员可能不满商谈安排,未能做到公平公正,因此才会摆出无法妥协,寻求更高层次仲裁的姿态.

在劳资谈判中,政府官员的立场是不偏不倚,令双方愿意透过平台沟通,最终达致共识.在今年的谈判中,政府不可能变成主宰胜负的上帝之手,特首能够做的,只是把球证维持秩序的工作做得更好.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐