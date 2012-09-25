〔港报社评〕谷开来免死王立军轻判薄熙来将如何?--明报9月25日

原重庆市副市长、公安局长王立军进入成都美国总领事馆,捅开了内地官场使人惊心动魄一幕,原重庆市长薄熙来的夫人谷开来杀人,被判处死缓;王立军则徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿4罪并罚,被判处有期徒刑15年.薄熙来在这宗妻子杀人案中可以全身而退抑或交付国法处理,备受海内外关注,若薄熙来不被带上法庭,则更难使民众信服中共以法治国.

薄熙来的名字,并未在控罪书或庭审时直接披露,在谷开来的案件中,更显得与薄熙来完全无关,只在王立军的案件中,提到"王立军向当时的重庆市委主要负责人反映薄谷开来有重大作案嫌疑",按内地惯常做法,这个"重庆市委主要负责人"指的就是薄熙来,薄熙来要是不知道妻子杀人,有点不可思议;而他"怒掴王立军",是否显示他知情,而王立军不识好歹,胆敢对他说三道四?所以,庭审这一幕的披露,薄熙来对事态知情,已经呼之欲出.王立军的"重大立功表现",是指"他揭发了他人重大违法犯罪线索,与有关案件的查办发挥了重要作用",若王立军的揭发涉及薄熙来,薄熙来就有可能被带上法庭.

以薄熙来在重庆的政绩,若未发生王立军叛逃到美国总领事馆事件,薄晋身政治局常委机会甚大,内地有所谓"刑不上常委"的潜规则,这样的话,中国最高领导层差点儿就出了一个杀人的常委夫人.谷开来杀海伍德案折射出来的法治不彰和政治混沌局面,使人忐忑不安,期望中共从政治体制改革着手,特别是要改革国家领导制度,确保类似情况不会再发生.(A03)