〔港报社评〕谷开来免死王立军轻判薄熙来将如何?--明报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
原重庆市副市长、公安局长王立军进入成都美国总领事馆,捅开了内地官场使人惊心动魄一幕,原重庆市长薄熙来的夫人谷开来杀人,被判处死缓;王立军则徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿4罪并罚,被判处有期徒刑15年.薄熙来在这宗妻子杀人案中可以全身而退抑或交付国法处理,备受海内外关注,若薄熙来不被带上法庭,则更难使民众信服中共以法治国.
薄熙来的名字,并未在控罪书或庭审时直接披露,在谷开来的案件中,更显得与薄熙来完全无关,只在王立军的案件中,提到"王立军向当时的重庆市委主要负责人反映薄谷开来有重大作案嫌疑",按内地惯常做法,这个"重庆市委主要负责人"指的就是薄熙来,薄熙来要是不知道妻子杀人,有点不可思议;而他"怒掴王立军",是否显示他知情,而王立军不识好歹,胆敢对他说三道四?所以,庭审这一幕的披露,薄熙来对事态知情,已经呼之欲出.王立军的"重大立功表现",是指"他揭发了他人重大违法犯罪线索,与有关案件的查办发挥了重要作用",若王立军的揭发涉及薄熙来,薄熙来就有可能被带上法庭.
以薄熙来在重庆的政绩,若未发生王立军叛逃到美国总领事馆事件,薄晋身政治局常委机会甚大,内地有所谓"刑不上常委"的潜规则,这样的话,中国最高领导层差点儿就出了一个杀人的常委夫人.谷开来杀海伍德案折射出来的法治不彰和政治混沌局面,使人忐忑不安,期望中共从政治体制改革着手,特别是要改革国家领导制度,确保类似情况不会再发生.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。