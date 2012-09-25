〔港报社评〕薄案政治危机受控,权力角逐进入尾声--信报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
重庆市前副市长王立军今年2月闯入美国驻成都总领事馆,揭开英商伍德遭谷开来主谋毒杀一案内情. 昨天,成都法院裁定王立军徇私枉法、滥用职权、叛逃及受贿罪成,判处有期徒刑15年、褫夺政治权利1年.
伍德遭毒杀一案,从审讯到法院的裁决书,都没有把薄熙来直接点名.为最终如何处置薄熙来留下转圜空间.但照毒杀案件与薄熙来明显扯上关系,并且他也完全知情,因此,薄氏的政治前途应已画上句号.
薄熙来在重庆贯穿一条左倾路线,以谋取政治资本,冀攀上国家权力核心结构的顶峰.但薄谷开来一案揭发出来的丑闻,反映中国政治的威权形态,不仅容易衍生内部高层权力配置斗争,同时也很容易滋生滥权腐败.
在中国社会转型过程中,一直无法克服政治权力腐败;在经济改革过程中,也阻挡不住权力资本化的泛滥,导致民众对国家的政治信任和认同严重流失,为薄熙来扬起"唱红打黑"旗帜而推动的极左路线提供了重生与发展的温床.
从政治层面看,薄案政治危机的外溢风险无疑已受到控制,内部高层权力重新配置的竞争也快告落幕,但"十八大"后新领导层所面对的政治腐败和权力资本化现象,这个"政治炸弹"并未拆除.
中国尽快建立司法制衡权力制度,是十分清晰的发展出路.然而,从谷开来与王立军两案的司法过程看,也难脱政治影响司法裁决的意味,中国走上真正法治之途,看来还有一段漫长之路.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。