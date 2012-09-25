〔港报社评〕薄案政治危机受控,权力角逐进入尾声--信报9月25日

重庆市前副市长王立军今年2月闯入美国驻成都总领事馆,揭开英商伍德遭谷开来主谋毒杀一案内情. 昨天,成都法院裁定王立军徇私枉法、滥用职权、叛逃及受贿罪成,判处有期徒刑15年、褫夺政治权利1年.

伍德遭毒杀一案,从审讯到法院的裁决书,都没有把薄熙来直接点名.为最终如何处置薄熙来留下转圜空间.但照毒杀案件与薄熙来明显扯上关系,并且他也完全知情,因此,薄氏的政治前途应已画上句号.

薄熙来在重庆贯穿一条左倾路线,以谋取政治资本,冀攀上国家权力核心结构的顶峰.但薄谷开来一案揭发出来的丑闻,反映中国政治的威权形态,不仅容易衍生内部高层权力配置斗争,同时也很容易滋生滥权腐败.

在中国社会转型过程中,一直无法克服政治权力腐败;在经济改革过程中,也阻挡不住权力资本化的泛滥,导致民众对国家的政治信任和认同严重流失,为薄熙来扬起"唱红打黑"旗帜而推动的极左路线提供了重生与发展的温床.

从政治层面看,薄案政治危机的外溢风险无疑已受到控制,内部高层权力重新配置的竞争也快告落幕,但"十八大"后新领导层所面对的政治腐败和权力资本化现象,这个"政治炸弹"并未拆除.

中国尽快建立司法制衡权力制度,是十分清晰的发展出路.然而,从谷开来与王立军两案的司法过程看,也难脱政治影响司法裁决的意味,中国走上真正法治之途,看来还有一段漫长之路.(A02)