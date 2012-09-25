版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:07 BJT

〔港报社评〕平衡劳资利益,最低工资宜稳增--经济日报9月25日

最低工资委员会将需订出明年最低工资水平.平情而论,实施1年多的最低工资对改善民生确利多于弊,明年最低工资若上调至约30港元,属中庸可取.

最低工资自去年5月底实施以来,确令基层受惠,如去年本港工资中位数上升8.5%,跑赢同期5.3%的通胀率,缓减了本港贫富悬殊的恶化.另一方面,本港企业鲜因实施最低工资而倒闭.惟此亦不无副作用,如企业不得不将增加的劳工成本转嫁消费者,令管理费、食品价格上涨等;最低工资亦扭曲劳动市场,尤其厌恶性工作如洗碗等出现招工困难.

最低工资加幅不宜过分冒进,约30港元、两年间加约7%,应属合理,原因有三.

其一,自最低工资于去年5月实施后１年,本港通胀升约4.2%,现时通胀正缓步回落,最低工资若升约7%,可弥补通胀的蚕食,保障工人收入.

其二,被最低工资扭曲的职场仍在调整中,若最低工资再急增,势令一些工时较长、或要付出更多劳力的工种更难请人.

其三,最低工资只有升而难降,故宜留弹性以防经济逆转.过去1年多经济好景时,最低工资只是法定下限,事实上很多基层工种即使时薪33港元仍招工困难,此其实正好留下缓冲空间,若明年经济一如部分人士所担心般严重放缓,企业可相应将薪金调低至30港元左右,缓减冲击;但若最低工资调升过于急进,届时企业若因工资成本过高不得不裁员,那企业伤,基层更伤.(A09)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐