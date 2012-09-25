〔港报社评〕平衡劳资利益,最低工资宜稳增--经济日报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
最低工资委员会将需订出明年最低工资水平.平情而论,实施1年多的最低工资对改善民生确利多于弊,明年最低工资若上调至约30港元,属中庸可取.
最低工资自去年5月底实施以来,确令基层受惠,如去年本港工资中位数上升8.5%,跑赢同期5.3%的通胀率,缓减了本港贫富悬殊的恶化.另一方面,本港企业鲜因实施最低工资而倒闭.惟此亦不无副作用,如企业不得不将增加的劳工成本转嫁消费者,令管理费、食品价格上涨等;最低工资亦扭曲劳动市场,尤其厌恶性工作如洗碗等出现招工困难.
最低工资加幅不宜过分冒进,约30港元、两年间加约7%,应属合理,原因有三.
其一,自最低工资于去年5月实施后１年,本港通胀升约4.2%,现时通胀正缓步回落,最低工资若升约7%,可弥补通胀的蚕食,保障工人收入.
其二,被最低工资扭曲的职场仍在调整中,若最低工资再急增,势令一些工时较长、或要付出更多劳力的工种更难请人.
其三,最低工资只有升而难降,故宜留弹性以防经济逆转.过去1年多经济好景时,最低工资只是法定下限,事实上很多基层工种即使时薪33港元仍招工困难,此其实正好留下缓冲空间,若明年经济一如部分人士所担心般严重放缓,企业可相应将薪金调低至30港元左右,缓减冲击;但若最低工资调升过于急进,届时企业若因工资成本过高不得不裁员,那企业伤,基层更伤.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。