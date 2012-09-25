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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:33 BJT

〔香港股市〕恒指开盘持平,对全球经济成长的忧虑抑制股市买需

路透香港9月25日电---香港股市周二开盘持平,德国9月Ifo企业景气判断指数意外下降后,对全球经济成长的忧虑抑制了对股票的需求.

恒生指数.HSI开盘报20,694.3点.恒生国企指数.HSCE下滑0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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