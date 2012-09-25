〔港报财经评论〕中国自保随机应变--信报9月25日

中国自保随机应变/ 习广思

十年期西班牙债息报5.62厘,债市尚未对西班牙政客出手.然而,德国及欧盟似乎按捺不住了.形势是这样的,德国及欧央行为阻止西班牙、意大利债息上升,最终打破政治阻力,作出妥协,在德国眼中,是送你一条救命草.西班牙火烧危城,明知道欧洲为顾大局,早在欧央行张扬买债计划时,已开出条件.到欧央行满足其条件后,债息已经回落,西班牙却又话嫁不嫁,打算拖到债息上升为止,因为国内尤其是加泰隆那区反对情绪高涨,政客不想冒身败名裂的风险.到这一刻,德国却失去耐性,买债计划是有条件的,西班牙谋算是违反游戏规则.这些不明朗为市场带来波动,但西班牙最终能够不求救吗?

港股在QE3亢奋后继续整固,恒指在28,000点阻力颇大,昨天开市后急回吐逾200点,内银股及汇控(0005.HK)回软,及后由地产股及中移动(0941.HK)力撑,一度倒升,收报20,694点,下跌40点.值得留意的两点是,大市成交额仅396亿港元,沽空比率8%,意味着QE3亢奋情绪结束,市场冷静下来.其次,恒指依然跑赢大市,资金追逐蓝筹地产股,整个市况却偏弱.周四是恒指结算日,或会出现较大波动,但主要影响指数,大市仍然炒股不炒市.地产股一枝独秀,资金在四大霸权与及二线地产股身上,轮流觅食,升势有余未尽.相对而言,中资股在内银股拖累下,疲态未改,即使A股由低位反弹,亦无助气氛.无疑内银股避得应避,相反个别中资板块就算是炒作虚无主题,其值博率也会较高.

昨天资源及金矿股整固,但中金再生0773.HK异动急涨6.7%.TCL通讯2618.HK、中国无线(2369.HK)异动急升.水泥股依靠需求憧憬而反弹,都只是反映资金追逐落后,并对第四季在二三线股份中寻宝,作出启示作用.昨天提及,市场对中国经济何时见底,何时反弹的预期,一再向后推延,主流共识已把时间推到2013年第一季.另一方面,当温总于3月提出全年增长目标7.5%,正式定调"弃八"的减速思维,当时尚有许多经济师预测7.5%“无难度”.但昨天向来保守的标普,亦把中国增长预测下调至7.5%.可想而知,几乎所有人都对中国过于乐观,现在回到现实,亦意味着股市对中国经济的负面反应,其实已经反映得七七八八.(B02)

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美元走势背驰恐见底/ 苏子

据CFTC截至上周二的报告显示,目前美元的净短仓规模已超越去年8月以来的最高水平,反映市场对美元后市的走势持非常悲观的态度.不过,最近一周美元的表现却与市场的悲观情绪呈现背驰现象,即美元未能继续往下寻底,故相信市场炒作QE3的利淡美元因素已暂告一段落,稍后美元或因市场上的大量短仓需要作出回补而显着回升,美汇指数可望因此升回80心理关口以上,并挑战20天SMA阻力.留意目前美汇指数的关键阻力位是上月31日所造的80.96低位,此阻力亦与7月25日的84.05高位向下延伸的下降阻力线阻力相若,如稍后美汇指数在升越此下降阻力线后可以顺利企稳在上月31日的80.96低位以上波动及收市,预料美元或已在市场一片看淡声中,于本月14日的78.60成功见了中短期重要底部,故届时投资者已不宜再对美元的大方向走势过分看淡.

昨天伦敦市澳元兑美元曾低见1.0389低位,此低位十分接近20天SMA的1.0380重要支持.由于澳元兑美元于本月14日所造的1.0624高位虽然曾突破上月9日的1.0612高位,成功创一个月新高.然而,创新高期间其日线MACD指标、9天RSI指标及CCI指标均呈现不利后市的顶背驰讯号,故相信稍后澳元兑美元一旦成功突破20天SMA支持收市,将会面临更严峻的沽压.届时100天SMA支持所发挥的支持力预料未必太强,汇价或会进一步破关而下,大方向将朝着一算心理关口迈进.短线而言,澳元兑美元要突破上周五所造的1.0520高位才可避免进一步破关而下.

金价未见明显受惠QE3放水措施,而且在技术走势上同样出现顶背驰的不利后市讯号.此外,上周五金价曾出现假突破,当升越上周二的1,779.30美元高位后虽然一度急升至1,787.40美元,可惜此升势只属昙花一现,最后收市时更出现射击之星的不利形态.金价已失守10天SMA的1,759.50美元支持,暂时曾低见1,755.20美元.如昨晚金价乏力反弹,并且进一步跌至1,750美元以下收市,预料后市将在技术走势显着转弱下,或在目前市场一片看好声中跌破本月13日所造的1,716.10美元低位,并考验1,700美元关口的支持力.(B10)