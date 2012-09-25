〔港报财经评论〕财政补贴,利电脑股--经济日报9月25日

财政补贴,利电脑股/ 林瑞芬

恒指昨早还跌逾200点,最终收报20,694,微跌40点,大市成交额只有396亿港元,跌市成交缩沽压低,启示期指及基金季结当前,各界有心维稳大势.德国央行周一表示德国经济活动放缓势明显,前景又不确定,加上市场对西班牙是否提出求援及希腊财政状况仍未放下疑虑,欧洲股市大多下回,欧元亦略回.惟料港股看好的投资者在本周力控大市的能力仍高,虽阻于21,000,但20,150-20,500这突破上升裂口料有支持.欧、美、日央行相继量宽之后,瑞银发表报告总结一针见血.日、瑞典、澳洲央行等行动,更多是针对欧、美央行,旨在防止本币被动升值而影响出口,非常规货币政策工具使用趋于常规化,故此次全球央行行动对实际经济的刺激效果还难估量.然而,美国QE3的真正效果已有所体现:一来随着风险偏好回升,促使资金由低风险资产转移至高风险资产,股市和房地产等上涨.二来,通过超低利率,企业和居民部门的偿债成本下降.三来,通过促使金融体系为实体经济部门提供更低成本融资,达致更平稳的资产负债表调整,从而避免变卖资产.

上证昨低见2,005后,以2,033收市,全日微升6.5点,2,000大关近在咫尺,本周关键是破是守,对港股本周也有左右作用.香港地产股续受惠QE3刺激冲涨,九仓(0004.HK)、新世界发展(0017.HK)、新地(0016.HK)及恒地(0012.HK)等是带动恒指昨显着收窄跌幅原因.二、三线地产股在预期全球央行量宽对实物资产价格大大有利下涌涨,金朝阳(0878.HK)、嘉华国际(0173.HK)、鹰君(0041.HK)等涨2.5%-3.9%.有货的续持,无货的不宜心急高追,估计当中有趁高部署配股.

相关香港地产股已提过太多次,今日新鲜些同大家看下其他异动股.网游软件股有些镬气,网龙(0777.HK)、金山软件(3888.HK)及金蝶(0268.HK)等涨3.8%-6.4%不等,前两股均在昨日创下52周新高显强势,最近业绩良好支持.惟金蝶追落后就有点风险,但近期业绩报告仍呈亏损.论盈利稳健度,落后的神州数码(0861.HK)反可以多加留意.该股于今年首季录得近28%升幅之后,第二季录得12%的跌幅,第三季至今跌12%,跌的原因主要是市场在等候Windows8新系统下延迟个人电脑的购置,以及人民币于期内曾一度贬值影响集团之汇兑收益.惟目前来讲,人民币已回升回稳,Windows8新系统又将于10月发售,值得期待.因以往数据显示,有新系统推出后,电脑需求多数回升.(012)

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节日免路费,公路股受损/ 余少文

踏入国庆长假期前最后一周,中港股市表现牛皮,但国庆节对公路股却是一场噩梦,因为重大节假日免收小型客车通行费政策将开展,除了会影响公路股收入外,部分公路股盈利影响可高达8%,令公路股明年添不明朗.中国内地股市先跌后升,带动国企指数昨日由一度跌151点收窄至跌37点或0.4%,收报9,767点,但成交额降至一个月来最低成交额82亿港元,只有28%主板H股逆市上升.至于红筹指数升7点或0.2%,收4,038点,成交额41亿港元,主要是中国要求加大多层次资本市场对科技企业支持,其中联想集团(0992.HK)获追捧.由于下周是中国内地国庆长假期,香港又有中秋和国庆假期,再加上本周四是期指结算日,料全周交投会偏软,乐观则是9月底是季度结,不排除有基金要粉饰而在低成交量下舞高大市.不过,除非中国有利好政策出台,又或市场憧憬中国有政策出台,否则中资股下周市况依然会牛皮待变.

当然,中国近期推出不少政策,但真正能刺激大市则欠奉,有政策更对个别行业不利,如国务院在8月初发布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》,在春节、清明节、劳动节和国庆节等四个国家法定节假日,以及相关节日的连休日,免收7座及以下小型客车通行费,包括电单车,当中涉及20日,将在下周的国庆节中实施.20日免小客车通行费,即公路股全年约5.5%日子减少通行费收入,对负责公路建设的公路股确实不公平.翻查中资公路股资料,发现宁沪高速(0177.HK)和越秀交通基建(1052.HK)有车型分类,宁沪上半年有73%是非货车,越通属于小客车的一类车比例亦达60%,故新政策对上述两股的影响会是公路股中最大,而中金公司亦指出浙江沪杭甬(0576.HK)和深圳高速(0548.HK)也是新政策的受害公司.

由于今年只有国庆节是免收通行费,故免费政策的影响要到明年三月公布全年业绩时才能显现.免通行费会增加小客车的车流量,或可刺激中国内地自驾游,但却会增加公路的维修、折旧、人工等成本压力.中金料上述四间公司今年盈利影响只有1%-3%,但明年因涉及四个节假日,盈利影响会达3%-6%不等,而申银万国则认为沪宁和深高速明年盈利影响分别达5.5%和8.5%.(010)