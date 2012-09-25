版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:13 BJT

《香港重要政经日程》--9月25日-10月3日

=====================今日香港主要政经消息==========================

9月25日(周二)

--16:30 8月进出口数据.

-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.

-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.

-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.

-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.

-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.

-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.

--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.

--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

9月26日(周三)

-- 卓能(集团)(0131.HK)公布全年业绩.

-- 中国环境资源(1130.HK)公布全年业绩.

-- 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩.

-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业绩.

-- 新世界中国0917.HK公布全年业绩.

-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.

-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.

--09:00 中国环保能源(0986.HK)股东周年及特别大会.

--11:00 瑞金矿业(0246.HK)于北京举行股东特别大会.

--16:00 欧舒丹(L'OCCITANE)(0973.HK)股东周年大会.

9月27日(周四)

-- 首都创投(2324.HK)公布全年业绩.

-- 浩伦农科(1073.HK)公布全年业绩.

-- 中国户外媒体集团(0254.HK)公布全年业绩.

-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.

--09:30 广深铁路股份(0525.HK)临时股东大会.

--16:30 国际精密(0928.HK)股东年大会.

9月28日(周五)

-- 香港公布8月M-3货币供应.

-- 香港公布8月外汇基金总资产数字.

-- 香港政府公布8月财政数字.

-- 锦艺纺织(0565.HK)公布年度业绩.

-- 建懋国际(0108.HK)公布中期业绩.

-- 中国金融国际(0721.HK)公布年度业绩.

-- 中国高精密(0591.HK)公布年度业绩.

--09:00 百盛集团(3368.HK)股东特别大会.

--09:30 特速集团(0185.HK)股东特别大会.

--10:00 中科矿业(0985.HK)股东周年大会.

--10:00 中青基业(1182.HK)股东周年大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.

--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东周年大会.

9月29日(周六)

--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)股东周年大会.

10月1至2日(周一至周二)

-- 香港金融市场因国庆及中秋节补假休市.

*10月3日(周三)

--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.

--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.

--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.

--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐