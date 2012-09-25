《香港重要政经日程》--9月25日-10月3日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月25日(周二)
--16:30 8月进出口数据.
-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.
-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.
-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.
--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.
--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月26日(周三)
-- 卓能(集团)(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国环境资源(1130.HK)公布全年业绩.
-- 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业绩.
-- 新世界中国0917.HK公布全年业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国环保能源(0986.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 瑞金矿业(0246.HK)于北京举行股东特别大会.
--16:00 欧舒丹(L'OCCITANE)(0973.HK)股东周年大会.
9月27日(周四)
-- 首都创投(2324.HK)公布全年业绩.
-- 浩伦农科(1073.HK)公布全年业绩.
-- 中国户外媒体集团(0254.HK)公布全年业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)临时股东大会.
--16:30 国际精密(0928.HK)股东年大会.
9月28日(周五)
-- 香港公布8月M-3货币供应.
-- 香港公布8月外汇基金总资产数字.
-- 香港政府公布8月财政数字.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布年度业绩.
-- 建懋国际(0108.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布年度业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布年度业绩.
--09:00 百盛集团(3368.HK)股东特别大会.
--09:30 特速集团(0185.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东周年大会.
--10:00 中青基业(1182.HK)股东周年大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东周年大会.
9月29日(周六)
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)股东周年大会.
10月1至2日(周一至周二)
-- 香港金融市场因国庆及中秋节补假休市.
*10月3日(周三)
--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.
--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。