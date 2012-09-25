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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:27 BJT

〔香港个股〕联交所称嘉能可股份暂停买卖,暂未获悉原因

路透香港9月25日电---香港联交所周二称,大宗商品交易商--嘉能可(Glencore)(0805.HK)(GLEN.L)的股份在香港暂停买卖,暂未获悉原因.

停牌前,其股份周一收盘价报45.15港元,过去一个月累计涨8.6%.

嘉能可此前公布了针对XstrataXTA.L修改后的360亿美元全股票收购方案,上调收购价但警告称不会再次优化收购条款.[ID:nSB1769426](完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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