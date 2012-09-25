〔投行观点〕恒生国企届今年底可达11,000点,较现水平高约12%--中金

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透香港9月25日电---投行中国国际金融在其四季度H股策略报告中称,预期恒生国企指数.HSCE届今年底可达11,000点,较现水平约有12%上升空间.
报告指出,预期政治以及政策趋向明朗,持续的资金流入以及投资者为迎来2013年经济温和复苏作好准备,H股可望出现反弹.
该行将2012年企业盈利预测降至2.3%,以反映出非金融类股份的利润率下降,但预期2013年企业盈利增长8%,其中非金融类股份的升幅达12%,主要得益于销售增加以及利润率回稳,而银行净息差收窄导致获利温和增长4%.
报告维持对周期性内需(水泥和工业)、消费(汽车和家电)以及个别地产、保险和证券类股份的偏好.
其15只首选股组合分别为百丽国际(1880.HK)、华晨中国汽车(1114.HK)、TCL多媒体(1070.HK)、中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)、昆仑能源(0135.HK)、建行(0939.HK)(601939.SS)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、龙湖地产(0960.HK)、中联重科(1157.HK)(000157.SZ)、中国铁建(1186.HK)(601186.SS)、百度(BIDU.O)、紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)、华润水泥(1313.HK)和中国联通(0762.HK).
据中金预测,2013年中国国内生产总值(GDP)增长达8%,较今年三季度的7.4%有明显改善,主要受投资增加以及出口带动.美国第三轮量化宽松(QE3)或许有助出口回稳,减轻资本外流压力,同时本土通胀上升压力温和.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。