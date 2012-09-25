〔香港个股〕和黄将向欧盟委员会作回应,冀收购奥地利Orange获正面结果

路透香港9月25日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK旗下3奥地利收购奥地利Orange全部股权的建议,遭到欧盟委员会的反对.和黄表示,将会向欧盟委员会作出回应,希望可以说服委员会并与其继续合作,以取得正面结果.

欧盟委员会上周就3奥地利收购奥地利Orange发出反对声明,而和黄为力挽这宗价值13亿欧元的并购案,将向欧盟委员会作出回应.

3奥地利是奥地利第三大流通通讯营运商,欧盟委员会担心,这项购并将令到当地的电讯商由四家减至三家,会大大减低市场竞争力.但和黄回应指,这个假设的"理据薄弱".

"与其阻止奥地利最小的两家电讯商合并,委员会不如对收购放行,促使更多虚拟流动网络商(MVNO)供应商进入奥地利市场,增加选择和提高竞争."和黄董事总经理霍建宁在声明中称.

和黄表示,3奥地利花了10年时间,才取得10%的市场占有率.若没有合并的支持,公司要达到三成市占率的目标将会遥遥无期;但若有此合并,公司可加快推出长期演进技术(LTE)的业务计划,提供新的产品与技术,以及更吸引的零售定价.

3奥地利原来的目标是在合并以后,在2015年前取得三成市占率,与雄霸78%市场的两家大电讯商竞争抗衡.

"委员会的初步结论指合并将减低市场竞争,明显忽略了这些有助竞争的因素,所以结论并不正确."和黄称.

该公司认为,委员会要求的额外补充方案,只会加重作为市场上最小的电讯商3奥地利的经济负担,变相削弱3奥地利作为有效市场竞争者的能力,对奥地利消费者和国家整体经济只会造成伤害.

"我们将会在回应委员会的反对声明中,详细列出这些和其他要点,希望可以说服委员会,认同所建议的合并方案有助保持竞争.我们会继续与委员会合作,以取得正面结果."和黄说.

和黄周二早盘尾段股价升0.61%,报74.05港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.2%.(完)

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