〔香港个股〕和黄将向欧盟委员会作回应,冀收购奥地利Orange获正面结果

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透香港9月25日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK旗下3奥地利收购奥地利Orange全部股权的建议,遭到欧盟委员会的反对.和黄表示,将会向欧盟委员会作出回应,希望可以说服委员会并与其继续合作,以取得正面结果.
欧盟委员会上周就3奥地利收购奥地利Orange发出反对声明,而和黄为力挽这宗价值13亿欧元的并购案,将向欧盟委员会作出回应.
3奥地利是奥地利第三大流通通讯营运商,欧盟委员会担心,这项购并将令到当地的电讯商由四家减至三家,会大大减低市场竞争力.但和黄回应指,这个假设的"理据薄弱".
"与其阻止奥地利最小的两家电讯商合并,委员会不如对收购放行,促使更多虚拟流动网络商(MVNO)供应商进入奥地利市场,增加选择和提高竞争."和黄董事总经理霍建宁在声明中称.
和黄表示,3奥地利花了10年时间,才取得10%的市场占有率.若没有合并的支持,公司要达到三成市占率的目标将会遥遥无期;但若有此合并,公司可加快推出长期演进技术(LTE)的业务计划,提供新的产品与技术,以及更吸引的零售定价.
3奥地利原来的目标是在合并以后,在2015年前取得三成市占率,与雄霸78%市场的两家大电讯商竞争抗衡.
"委员会的初步结论指合并将减低市场竞争,明显忽略了这些有助竞争的因素,所以结论并不正确."和黄称.
该公司认为,委员会要求的额外补充方案,只会加重作为市场上最小的电讯商3奥地利的经济负担,变相削弱3奥地利作为有效市场竞争者的能力,对奥地利消费者和国家整体经济只会造成伤害.
"我们将会在回应委员会的反对声明中,详细列出这些和其他要点,希望可以说服委员会,认同所建议的合并方案有助保持竞争.我们会继续与委员会合作,以取得正面结果."和黄说.
和黄周二早盘尾段股价升0.61%,报74.05港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.2%.(完)
浏览和黄其他新闻,请点选[0013.HK-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。