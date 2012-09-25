〔中国汇市〕人民币早盘上涨,中资行卖汇令短线美元受压

* 人民币升幅受抑于中间价格下走

* 中资行卖汇盘坚定

* 中间价格与预期相符

路透香港9月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘上涨,市场人士表示,中资行持续卖汇令美元兑人民币短线受压,然中间价低开,人民币上档空间受到部份压抑.

"一开盘就有(美元)抛盘出来,一路从6.3080到6.3030...相当地坚决."上海一大型外资银行交易员说.

另一外资银行人士也指出,海外美元虽自第三轮量化宽松(QE3)后触及的低点回升,但基本市场仍看空美元,也让美元兑人民币卖压较重,"现在大家都在sell美元."他说.

交易员指出,虽然今日中间价格与市场走势相逆,但基本还在市场预期范围内.然而,场内美元头寸较多,市场也观察一旦人民币价格持续走升,会不会触发美元止损卖盘,进一步推升汇价.

北京时间12:19,人民币兑美元即期报6.3027元,早盘区间在6.3019-6.3100,上日收报6.3093元;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3430元,较上日的6.3411元推低19点.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4158/03,上日收在6.4160.

市场认为,目前价位距离前次高点较为接近,且以中国经济情况,预料央行并不愿意人民币大幅升值,预料后续上升动能较为缓和.然而,市场也对通常在季末出现的购汇需求,迟迟不见踪迹感到纳闷.

人民币兑美元即期汇价上周四触及五个月高点6.2945.[ID:nSB1788608]

北京时间12:31:,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3100/20,上交易日收在6.3140.

欧元兑美元EUR今早在东京汇市反弹至1.2944美元,周一曾跌至9月13日迄今最低的1.2891美元.欧元曾在9月17日触及四个月高点1.3173美元.[ID:nSB1795370]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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