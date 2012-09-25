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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 16:01 BJT

〔离岸人民币〕恒生银行将人民币最优惠利率由3%调至4%,因资本成本上升

路透香港9月25日电---香港恒生银行(0011.HK)周二宣布将人民币最优惠利率(贷款基准利率)由3%调至4%,因资金成本有上升压力,新利率自今年10月3日起生效.

恒生银行发言人对路透称,目前3%的最优惠利率是于2011年4月2日定出,这次上调利率主要因为香港人民币银行同业拆息和人民币存款利率上升,令到香港人民币资金成本有上升压力.

据恒生银行网页显示,以最低存款额5,000元人民币计,利率为0.25%.

星展银行(香港)经济研究部经济师周洪礼称,今年以来香港金融管理局陆续放宽人民币贷款业务限制,包括银行可自行决定本身的人民币未平仓净额(NOP)上限,以人民币流动资产比率取代风险限额;金管局又向市场提供流动性,这些都是支持银行的借贷业务.

"人民币双向波动,也对人民币借贷有正面作用,此前人民币处于升值轨道,降低银行借出人民币的意欲."他说.

香港金融管理局副总裁余伟文此前称,市场对人民币升值速度放缓甚至改为贬值的预期,无碍香港人民币贷款继续增长;截至7月底止,本港人民币贷款余额已升至600亿元,是去年底的四倍.[ID:nSH0115149](完)

--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯

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