〔离岸人民币〕恒生银行将人民币最优惠利率由3%调至4%,因资本成本上升

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透香港9月25日电---香港恒生银行(0011.HK)周二宣布将人民币最优惠利率(贷款基准利率)由3%调至4%,因资金成本有上升压力,新利率自今年10月3日起生效.
恒生银行发言人对路透称,目前3%的最优惠利率是于2011年4月2日定出,这次上调利率主要因为香港人民币银行同业拆息和人民币存款利率上升,令到香港人民币资金成本有上升压力.
据恒生银行网页显示,以最低存款额5,000元人民币计,利率为0.25%.
星展银行(香港)经济研究部经济师周洪礼称,今年以来香港金融管理局陆续放宽人民币贷款业务限制,包括银行可自行决定本身的人民币未平仓净额(NOP)上限,以人民币流动资产比率取代风险限额;金管局又向市场提供流动性,这些都是支持银行的借贷业务.
"人民币双向波动,也对人民币借贷有正面作用,此前人民币处于升值轨道,降低银行借出人民币的意欲."他说.
香港金融管理局副总裁余伟文此前称,市场对人民币升值速度放缓甚至改为贬值的预期,无碍香港人民币贷款继续增长;截至7月底止,本港人民币贷款余额已升至600亿元,是去年底的四倍.[ID:nSH0115149](完)
--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。