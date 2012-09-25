〔中国汇市〕人民币小幅收涨,持仓信心增强令美元短线受压(更新版)

(新增行情评论及收盘价)

* 人民币升幅受抑于中间价格下走

* 中资行卖汇盘坚定

* 作多人民币信心转强

* 中间价格与预期相符

路透香港9月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘小幅上涨.十一国庆长假前银行调整卖出美元部位,然中间价低开,令人民币上档空间受到部份压抑.

"一开盘就有(美元)抛盘出来,一路从6.3080到6.3030...相当地坚决."上海一大型外资银行交易员说.

市场人士指出,接连数天看到大型中资行早盘较为积极地抛售美元,令人民币升至接近6.30水位,至于季末结售汇盘皆见.

大型美系银行人士说,"今天客盘比较均衡,现在大家对人民币信心比较强,市场不会太怕去short(作空美元)."

另一外资银行人士也指出,海外美元虽自第三轮量化宽松(QE3)后触及的低点回升,但基本市场仍看空美元,也让美元兑人民币卖压较重,"现在大家都在sell美元."他说.

交易员指出,虽然今日中间价格与市场走势相逆,但基本还在市场预期范围内.然而,场内美元头寸较多,市场也观察一旦人民币价格持续走升,会不会触发美元止损卖盘,进一步推升汇价.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3066 6.3019 6.3113 6.3430 6.3411 6.3093

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4158/03,上日收在6.4160.

市场认为,目前价位距离上周四触及的五个月高点6.2945较为接近,且以中国经济情况,预料央行并不愿意人民币大幅升值,预料后续上升动能较为缓和.

以下为北京时间17:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4160/10 6.4160

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3100/40 6.3140

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水下滑5点,报1,535.00点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4601元.

欧元兑美元EUR今早在东京汇市反弹至1.2944美元,周一曾跌至9月13日迄今最低的1.2891美元.欧元曾在9月17日触及四个月高点1.3173美元.[ID:nSB1795370]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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