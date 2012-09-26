《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

* 明报:

--券商里昂大削比亚迪(1211.HK)每股目标价至0.41港元,较现价大减97%,认为其经营状况大有恶化的可能.比亚迪现时市值超过110亿元,按里昂的目标价,将只剩9.6亿元.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港执行董事兼政总裁洪丕正表示,监于区内财富增长持续,看好未来3至5年的零售银行业务发展,当中亦包括私人银行,故为私人银行中心投入达10亿港元,将于未来4至5年分批进行.

--新世界发展(0017.HK)创办人兼荣誉主席郑裕彤入住养和医院踏入第10天,有传彤叔病情好转,日内会由深切治疗部转往普通病房,但消息未获公司方面确认.彤叔孙儿郑志明仅表示集团董事会以独立形式运作,业务不受影响.

* 星岛日报

--中电(0002.HK)高层表示会循三个途径减少使用西气东输的贵价天然气,令加电费四成的目标,摊长在7至8年间实行.有学者指,若计画可行,估计未来每年电费加幅可降至百分之四点三至五,相对贴近通胀.

--香港政府周二(25日)就第三季度卖地计画,首度公布两幅地皮招标时间表,分别为将军澳第68A二区限量地,以及九龙湾常悦道商贸地,两地将于下月中开始招标.业内人士估计竞投气氛趋热烈,料合计市值逾38亿港元.

* 苹果日报:

--积极购买核心旺舖的英皇国际(0163.HK)斥1.45亿港元买入尖沙嘴汉口道地舖,尺价达25.4万港元.英皇今年已动用将10亿港元购买商舖.

--光汇石油(0933.HK)截至6月止全年纯利大跌75.94%至3.06亿港元.首席财务官兼执行董事陈义仁表示,由于新加坡及中国的海上供油发展步伐放慢,估计今年海上供油量将下降,而亚洲贸易量上升, 亦会减低公司的议价能力及利润.

* 东方日报:

--俊文宝石(8351.HK)执行董事曾宝仪表示,该公司主攻钻石珠宝,而内地客来港主要买金饰,所以俊文销售不会特别受惠黄金周(10月1至7日).另外,公司正在筹备首间内地店,预计明年首季在北京开幕.

--重庆钢铁(1053.HK)(601005.SS)参与重庆辖区上市公司网上路演.该公司董事会秘书游晓安表示,内地钢铁市场现时已经相当低迷,应该不会再有大震荡,公司亦相信有望实现全年经营目标.

* 文汇报:

--新世界百货(0825.HK)公布,2011/12年度全年业绩,纯利倒退29%至6.07亿港元;扣除其他收益、投资物业公平值变动及出售无锡店、土地使用权及所得税后的利润,则按年上升10.6%至5.61亿港元.

--中国重汽(3808.HK)母公司中国重汽集团董事长马纯济表示,今年前8个月集团重卡出口已超过2.1万辆,比去年同期增长35%,销售收入增30%左右,预计集团全年出口可达2.8万辆,继续稳居内地重卡同行业首位.

* 大公报:

--中移动(0941.HK)历经3年多的TD-LTE(4G)试验后, 正式启动TD-LTE手机的首次公开招标, 涉及近3.5万部,据悉逾10家手机厂商均有意招标. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]