《香港重要政经日程》--9月26日-10月4日

=====================今日香港主要政经消息==========================
9月26日(周三)
*-- 力宝专选中港地产ETF(交易所交易基金)(2824.HK)挂牌.
-- 卓能(集团)(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国环境资源(1130.HK)公布全年业绩.
-- 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业绩.
-- 新世界中国0917.HK公布全年业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国环保能源(0986.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 瑞金矿业(0246.HK)于北京举行股东特别大会.
*--11:30 玖龙纸业(2689.HK)全年业绩记者会.
--16:00 欧舒丹(L'OCCITANE)(0973.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月27日(周四)
-- 首都创投(2324.HK)公布全年业绩.
-- 浩伦农科(1073.HK)公布全年业绩.
-- 中国户外媒体集团(0254.HK)公布全年业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)临时股东大会.
*--12:00 香港投资基金协会记者会.
--16:30 国际精密(0928.HK)股东年大会.
9月28日(周五)
-- 香港公布8月M-3货币供应.
-- 香港公布8月外汇基金总资产数字.
-- 香港政府公布8月财政数字.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布年度业绩.
-- 建懋国际(0108.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布年度业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布年度业绩.
--09:00 百盛集团(3368.HK)股东特别大会.
--09:30 特速集团(0185.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东周年大会.
--10:00 中青基业(1182.HK)股东周年大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东周年大会.
9月29日(周六)
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)股东周年大会.
10月1至2日(周一至周二)
-- 香港金融市场因国庆及中秋节补假休市.
10月3日(周三)
--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.
--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
*10月4日(周四)
--16:30 香港8月零售销售数字.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊