〔港报社评〕调高最低工资与扶贫须分开--文汇报9月26日

最低工资委员会昨日敲定最低工资水平由每小时28港元调高至30港元,下月底向特首提交建议,预料最快明年5月实施.不过调高最低工资后,中小企明年的营商环境将更严峻.政府应注意中小企的承受能力,积极扶持中小企,避免产生倒闭裁员骨牌效应.同时,当局需继续加推扶贫措施,优化安全网,勿以调高最低工资取代政府扶贫的角色.

受中国经济放缓、欧债危机和美国经济复苏缓慢等因素影响,政府已预测香港第三季度经济很可能继第二季度后,再次出现负增长.明年上半年香港经济更可能实质转差,中小企面对的营商环境将更艰难.中小企提供大量就业职位,扶持中小企,也是对广大劳工阶层的保护.调高最低工资后,政府仍应密切注意中小企营商环境,积极扶持,使其在经济下滑时能够经营下去,避免最低工资脱离经济实体情况,产生企业倒闭、失业率上升的骨牌效应.

去年香港实施最低工资后,虽然基层劳工的生活有了改善,但是贫富差距仍然扩大,情况令人关注.可以预期,欧美等国纷纷推出量化宽松措施挽救经济,大量热钱流入,通胀高企环境仍将持续.政府调高最低工资之余,仍需加强扶贫措施,重设的扶贫委员会需早日全面制订全盘扶贫政策.此外,去年最低工资实施后,曾令约3.4万人丧失交通津贴申请资格,政府需引以为监,注意调整其他民生福利的申请门槛,包括公屋分配、租金援助和交通津贴等福利措施,以免削弱社会安全网效用.(A06)