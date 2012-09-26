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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开低1.03%,海外市场疲弱及欧元区忧虑挫伤做多热情

路透香港9月26日电---香港股市周三开盘下滑1%,因为海外市场疲弱,以及欧元区忧虑加剧,均挫伤了投资者的追涨热情.

恒生指数.HSI开盘下跌1.03%,报20,485.99点.恒生国企指数.HSCE下滑1.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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