〔港报财经评论〕QE3未成事实QE4已发梦--信报9月26日

QE3未成事实QE4已发梦/ 习广思

西班牙求救,将成为股市好消息,问题是何时?全世界在等西班牙求救,债市依然未有出手,但市场风声日渐上升,西班牙政客放风,都是蛛丝马迹.西班牙"最快"将于周四公布新一份经济改革方案,副首相率先放风,不排除对退休金制度作调整,以满足削赤目标的最后手段.这是政客姿态的一大转变,因为霍拉伊上台时曾承诺过不会向退休金动刀.《金融时报》又传欧盟正在帮西班牙草拟这份改革计划,有可能推至下周才公布.为何要欧盟插手?西班牙既想要钱,又不想苛刻条件.所谓帮忙草拟,只不过是大家先倾掂数而已.是本周?抑或下周?如果OMT是买时间大计,由9月初欧央行推出至今,西班牙快浪费一个月时间了.港股重复周一市况,恒指低波幅争持,但大市持续整固.恒指高开立即回落,上下波幅只有109点,收报20,698点,上升3点.然而,大市成交低迷,仅有396亿港元,沽空比率9.5%,反映市场在期结前夕,抱观望态度居多.恒指靠新世界(0017.HK)及几只重磅股支撑大局,大市则继续个别炒作,水泥股憧憬行业见底续升,资金再借"黄金周"炒作,莎莎(0178.HK)、六福(0590.HK)上升,平价二线酒店股丽悦酒店(2266.HK)急升6%.

港交所(0388.HK)成为"空军"狙击目标,其五年期换股债年息0.5厘,以其蓝筹地位,发CB居然会付利息,难怪大受欢迎,换股价高达160港元路途遥遥,但对于对冲基金来说,也没所谓,最终能否换股不是目的,其沽空急增亦反映机构投资者需要为CB作出对冲.思捷(0330.HK)今天公布业绩,但表现再差也无损大局,毕竟其股价之低残已够吓人,反而市场看到一丝希望的话,随时再有炒作.其股价昨天尾市急升,留意能否突破150天线.分析员的价值到底是什么?股票分析报告,目标价准确与否,买卖建议准确与否,实在也是其次,只有小投资者才会把大行报告奉若神明.对"芬佬"来说,分析报告立论扎实、细心假设、仔细分析,均有可参考之处.

如果浑水的沽空报告被视为股市贼党,把比亚迪(1211.HK)目标价由7.4港元大削94%至0.41港元的分析报告,岂能不叫人联想起,这是替对冲鳄鱼搵食之作?长仓基金需要大行报告合力唱好,但如今市场长╱短仓当道,短仓一样需要有人合力拍和呢.如果美国QE买债是吸毒的话,大抵这早已注定是一条不归路了.这边QE3才在两星期前公布,市场尚在解读这个"无限量"、"无限期"、"无底线"的措施,但另一边却已冒出QE4了.说穿了,QE3未做,已被视为白做.矛盾的是,市场明知道QE对经济无效,却又憧憬下一轮QE出台.(B03)

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欧罗似形成底部支持/ 苏子

昨天亚洲市欧罗兑美元虽然已自前晚美国市的1.2889低位回升至1.2952高位,表现尚算不错,市传有中东资金买入欧罗.可惜汇价未能在欧洲入市后继续保持此良好上升势头,反而在跌破1.2930即市支持后触发不少即市的止蚀沽盘入市,使汇价曾一度急挫至1.2885低位才能回稳过来.随后汇价虽自此低位回升至1.2925高位,但却未能再次返回1.2930的重要即市阻力位以上波动.昨天欧洲市早段欧罗看淡的投资者暂时稍占上风,不少短线投资者均估计昨晚美国入市后,欧罗兑美元有可能朝着200天SMA关键支持迈进.从价位走势上看,倘若昨晚欧罗兑美元未能进一步跌破欧洲市早段的1.2885低位,反而更逐步升至昨天亚洲市的1.2952高位以上波动及收市,那便要提防汇价或已在1.2885-1.2910区域形成一个短期重要支持底部.

上周五金价触及1,784.40美元高位后,便以射击之星的不利形态收市,本周初金价承接此不利形态进一步下跌至1755.20美元低位,但当触及此低位后便再次回稳过来,未能顺势跌破上周四的1,754.65美元低位,到收市时更自上述低位回升至1,763.50美元水平,使日线图呈现近似锤头的利好形态.留意连日来金价每当跌至1,760美元以下时均有强大承接力,始终未能顺利考验1,750美元此关键支持位,反映市场上有一股庞大力量正力阻金价向下作出更深的调整.如未来一至两个交易日金价仍然跌不下去,反而显着回升至1,770美元的重要即市阻力位以上波动及收市,预料稍后金价将有望结束近日的调整市并向上挑战1,800美元心理关口.

美元兑加元上周四曾触及0.9816高位,此高位刚好为20天SMA阻力所在,随后汇价的升势便一直受制于20天SMA阻力未能更上层楼.美元兑加元的20天SMA正处于0.9798水平,如昨晚及今天欧洲市早段美元兑加元仍未能显着突破20天SMA阻力,并且回落至本周初的0.9761低位以下波动,那便要小心美元兑加元将再次转弱.(B10)