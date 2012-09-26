〔港报财经评论〕9月已定局,变化在10月--经济日报9月26日

9月已定局,变化在10月/ 林瑞芬

周二及周三显见转仓活动频繁,9月期指交投昨逾十万张,10月逾7万张,看来恒指9月大局已定,维稳在上升裂口20,500上高收,率先展望战况,股民须留意以下大事.欧洲来讲,虽然已有ECB总裁德拉吉的承诺买债,但欧债问题并未完结,市场对一些重债国的偿债能力担忧还是没完没了.10月最主要视乎西班牙及希腊国债压力情况,以及欧盟外长和领导人将举行会议及峰会的结果.

希债最近情况公布,正寻求ECB持有的希债展期或举短债,以填补未来几年可能出现的融资缺口.希债或可获最终宽限,问题暂不及西班牙关键.据外国传媒报道,欧洲央行与德国央行正检查买债计划的合法性,债困的西班牙就迟迟未提出求援.相信西班牙当局仍有意在讨价还价当中,一旦提出救援,就预示处处受约束,对经济的恢复还是未知数.欧盟解决欧债问题仍有序渐进,由财政联盟推向银行联盟中,难有一步登天之策,只能耐心等候.就此情况,判断市场对欧债问题又何时重提疑虑,还是要观察着西班牙国债的水平,如西国10年期债息再次穿越下降阻力轨6.4厘,提防淡鳄又再挥大刀.10月又有欧盟峰会,希望就解决欧债问题路向有新提示.美国方面,9月FED公布QE3之后,10月是临近总统大选月前一个月,好淡料处于拉锯观望.基金经理今年初至今若投资美股,已录得可观回报,以道指、标普500指数及纳指计算,分别涨11%、16%及21%,有指部分亦会考虑获利部分销定回报.惟不能否认苹果产品畅销带来的持续支持美股作用.以标普500指数走势辅助判断,目前仍守于6月延伸的上升轨,支持位约1,400,守稳还没大碍.

中国方面,人行大量逆回购为银行系统注入资金,就是不肯降准降息.逆回购是否当前最佳选择,市场确有两派意见,一是认为逆回购不能代表降准,但亦有认为因为目前大银行大企业游资充裕,小银行中、小企资金紧张,就算降准也未能满足需要时,央行持续逆回购则可发挥较佳调节力度.市场对中国稳增长之决心还是未摸透,A股在底部徘徊,明显偏弱势,技术上而言,上证的RSI虽已营造底背驰,但2,000大关前就是没有把握作大反弹,需要强力突破下降轨2,100以扭转一浪低于一浪走势才有小憧憬可言.对A股走势判断而言,后市急跌反不可怕,但像现在般阴阴跌,就最为湿滞.下周将全周休市,本周维稳为主,到10月中旬最大件事是十八大的召开能否确定,以确立新的领导层换班过程顺利.(012)

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汇丰环球:国指明年目标12,000/ 余少文

大市在国庆假期前继续偏软.中国内地资金紧张,令银行同业拆息抽高,人民银行昨日进行创纪录逆回购规模.全球经济未好转下,汇丰环球向下修订国企指数今年目标及将明年目标订为12,000点.国企指数昨日跌22点或0.2%,收9,745点,成交额85亿港元,38%主板股逆市上升.而红筹指数升9点或0.2%,收4,047点,录得三连升,成交额41亿港元,但只有半数成分股可以随指数上升,反映中资股整体表现仍未有起色,惟国指10月期指近日持续轻微高水,希望是大户看好10月市况.但继高盛在9月初将国指今年目标下调至9,100点后,轮到汇丰环球将国指目标由12,000点降至10,500点,较昨日收市价高出近8%,好过高盛极度看淡国指第四季表现.不过,如早前所指,大行去年底都看好中港股市,可惜都是跌看镜收场,如汇丰环球原看好上证综合指数今年可见2,700点,但上证目前只能在2,000点苦苦支撑.

虽然今年还有一个季度便结束,外资还是看好中资股明年表现,如汇丰环球将国指明年目标订为12,000点,跟瑞信一样,且高过高盛的11,400点.该行认为中国内地经济增长表现虽强于不少地区,但股市却落后他人,是因为经济增长尚未稳定、企业盈利增长大幅放缓、盈利质素转差、小投资者远离市场等因素所造成,但料中国内地领导人换届后,只要权力平稳过渡以及经济增长稳定,有助两地股市反弹,只担心QE3会令中国内地通胀上升.不过,中国内地迟迟不肯跟从欧、美、日等推出措施刺激经济,即使是中国内地因应国庆假期因素而令资金紧张,上海银行同业拆息也上升,隔夜和7日期同业拆息更升至半年高位的4.5厘和4.7408厘,但人民银行只继续透过逆回购来投放资金.昨日进行逆回购规模更高达2,900亿元人民币,是逆回购纪录以来最高的1日,更首次没有7天逆回购,只有14天和28天逆回购,或反映央行希望未来一个月会较多资金留在市场.

当然,央行只要下调0.5%存款准备金率,已可释放4,400多亿元人民币存款,相关资金留在市场的时间较逆回购更长,要到上调存准率才会收回.但央行紧持透过逆回购投放资金,有经济学家认为当前大银行资金充裕,小银行小企业资金紧张,透过降准已无法满足市场需要,相反透过逆回购可更加准确调节.(010)